Esposa e hija de Leao Butrón arremeten duramente contra Alianza Lima por broma pesada

El equipo de redes sociales de Alianza Lima se puso al día con las tendencias y se animó a sumarse al FaceApp Challenge, reto viral en el que uno puede envejecer al instante usando una aplicación para teléfono móvil.

A través de Instagram, el conjunto blanquiazul compartió fotos de sus jugadores del primer equipo luciendo varios años de más. Sin embargo, todo iba bien hasta llegó el momento de Leao Butrón.

Butrón, que tiene ya 42 años, fue víctima de una broma pesada tras compartirse una fotografía normal y no una modificada por la app, haciendo alusión a que el guardameta ya es anciano.

Ante esta mofa por parte del CM de Alianza Lima, la esposa e hija del portero arremetieron duramente contra el club.

"No sé qué imbécil haga este tipo de ‘broma’ que a nadie da risa. Una falta de respeto total. No sé por qué a estas alturas ya nada me sorprende", señaló Johana, señora de Butrón.

Por su parte, Daniel Butrón, hija del arquero de Alianza, no se guardó nada y dijo lo siguiente: "Todo tiene un límite. Me parece una total falta de respeto. No sé si quisieron hacerse los chistosos o en realidad no ven más allá de las cosas, pero sinceramente me parece fuera de lugar. Tal vez a muchos les parece medio exagerado, pero no solo yo siento esta molestia, así que por eso decidí escribirlo por aquí".