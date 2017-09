Leao Butrón sobre la convocatoria: "Me cayó de sorpresa"

Una de las novedades en la lista de convocados por Ricardo Garecapara los duelos entre Argentina y Colombiapor las Eliminatorias es Leao Butrón, el arquero de Alianza Lima que se viene recuperando del desgarro que sufrió en los entrenamientos de laselección peruana en la última fecha doble.

"Recién el día domingo cumplo dos semanas del desgarro que tuve y estaba planificado para la semana que viene trabajar con normalidad, eso es lo que voy a hacer, no me había comunicado con nadie por lo que la convocatoria me cayó de sorpresa", expresó el golero en diálogo con Radio Ovación.

A su vez, también contó cómo se sintió al entrenar con el grupo que dirige el ‘Tigre’.

"Más allá de la lesión que siempre es complicada y que fue un momento muy triste, estuve muy cómodo. Es un buen grupo y está potenciado adentro”, comentó. “Sumándole el trabajo del cuerpo técnico han llevado a esta posibilidad donde no solo es complicado para Perú sino para todos los equipos de las Eliminatorias", agregó.

“Estar en un Mundial es lo que cualquiera soñaría, pero como lo dijo Edison Flores, hay que tomar todo con calma, las posibilidades están muy parejas. Pero a mi parecer, los que siempre creyeron en el equipo que lo sigan haciendo, pero que no vengan a salir oportunistas para aprovecharse del momento", remarcó.