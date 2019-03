Ayacucho FC emite comunicado en rechazo a las actitudes "racistas" de Leao Butrón [FOTO]

Lo cuestionan. Ayacucho FC decidió pronunciarse oficialmente ante los gestos que realizó Leao Butrón al término del partido entre Alianza Lima y el equipo provinciano. Su carta pública es contundente.

En la jornada 6 de la Liga 1 , el cuadro blanquiazul visitó la ciudad de Ayacucho el último sábado. El resultado les fue adverso, ya que perdieron por dos a cero.

En el ocaso del partido, el portero de Alianza fue abucheado por la hinchada de Ayacucho FC y este respondió con unos cuestionados gestos. Leao movió la mano derecha de un lado al otro muy cerca de su nariz y apuntó a la gente, como si le apestara algo.

En redes sociales se criticó esta actitud. Y ahora el club ayacuchano emitió un comunicado en el que rechaza el comportamiento "racista" del '1' blanquiazul.

"Ante los recientes actos de racismo y discriminación realizados por el jugador sr. Leao Butrón Gotuzzo, a la culminación del partido disputado entre Ayacucho FC vs. Alianza Lima (...) Ayacucho FC hace de público conocimiento, su total y rotundo rechazo a estos actos. Asimismo, exigimos a las autoridades de la FPF, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y otras instituciones competentes que actúen y sancionen estos nefastos actos discriminatorios contra nuestra población ayacuchana", dice el texto.

DEFENSA DE LEAO

En su regreso a la ciudad de Lima desde el interior del país, Leao Butrón fue abordado por la prensa. El veterano portero expresó que las críticas en redes son "especulaciones". Además indicó que en Ayacucho siempre lo insultan.

"Si quiero ver el problema tendría que revisar todo lo que se dice en provincia. Mayormente en Ayacucho todo el tiempo son insultos, tras insulto. Parece que uno le hubiera hecho algo a ellos, lo que le pido es silencio", dijo el guardameta de Alianza.

"Toda la vida parece como si yo me hubiera metido con su mamá o su familia, no entiendo tanto resentimiento en Ayacucho, no todos, hay gente maravillosa. Me quedo callado, así como pido silencio a ellos, que se queden calladitos, porque en la tribuna cualquiera es valiente, te amenazan y cuando están frente tuyo hasta foto piden", agregó.

