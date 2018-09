No se quedó callado. Christian Cueva decidió responder las críticas que hizo a su persona el ex seleccionado nacional Julio César Uribe , quien aseguró que no es un "futbolista extraordinario".

"Me sorprendió lo que dijo. Yo no soy extraordinario ni soy malo, pero siento que soy bueno y útil. Le sirvo al fútbol, a la vida y a mi familia. Yo no me creo más que nadie, pero tampoco menos", declaró 'Aladino' para NEXSport.

Asímismo, manifestó que no le gustó la forma en la que el 'Diamante' lo criticó y aseguró que sus buenas temporadas con la 'Blanquirroja' lo respaldan.

"No me parece que se pueda hablar de esa manera. Cuando me fue bien en la selección peruana, recibí elogios de esa misma persona y fue una alegría para mí. Quizás ahora no le parezca mi juego y diga que estoy en bajo nivel. Lo voy a aceptar, pero hay formas de decirlo", sostuvo.

Pero eso no fue todo. El futbolista hizo referencia a futbolistas que le parecen extraordinarios y como era de esperarse, no mencionó a Julio César Uribe en la lista. "Para mí son extraordinarios Farfán, Guerrero, Pizarro y Cubillas por lo que ganaron. Después, ¿quién más ganó algo?", cuestionó.

"No voy a permitir que nadie diga nada negativo sobre mi persona o el grupo. Estos comentarios me hacen pensar distinto de una persona con la que he entrenado. Uno va conociendo a la gente, pero son cosas que pasan", finalizó el popular 'Cuevita'.

