"Le dije 'te estás equivocando'": Jean Ferrari advirtió a Jorge Fossati antes de ir a la FPF

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, se pronunció sobre el complicado momento que atraviesa Jorge Fossati, quien está próximo a dejar el mando de la Selección Peruana.

“Me apena porque lo conozco y sé la clase de persona y profesional que es. Fossati es impecable. Yo se lo dije antes que vaya a la Federación: ‘Te estás equivocando’. Yo tampoco podía entrar a discutir por él, sobre todo porque es una persona a la que respeto y admiro mucho”, declaró al canal No seas fulero.

Ferrari reveló que había aconsejado a Fossati no aceptar el cargo en la Selección Peruana tras su exitoso primer año con Universitario de Deportes.

“Se lo dije a título de sugerencia: ‘Creo que no es momento para que vayas’. Él tenía su decisión tomada y la tomó”, agregó.

El administrador también lamentó los resultados obtenidos por la Selección bajo la dirección de Fossati, que actualmente ocupa el último lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

"Lo que viene después no lo sabemos porque no sabíamos si iba a terminar él siendo campeón nuevamente en el centenario. Él, por querer ir a la selección que es un tema muy personal, la verdad que a mí me fastidia que no le esté funcionando. Sé el nivel de entrenador que es y sé que en otro momento le hubiese ido mucho mejor", dijo.

