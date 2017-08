Laporta: "Si queremos que Messi continúe a gusto tenemos que echar a Bartomeu"

Lionel Messi es el emblema y máxima estrella del Barcelona. Sus actuaciones en diversos partidos han hecho que el club pueda obtener diversos títulos por lo que su estadía en el equipo debe ser siempre placentera.

Dicho ello y ante los últimos traspiés que viene teniendo la directiva (malas contrataciones de jugadores) todo parecería indicar que el argentino no está contento.

Precisamente sobre ello, Joan Laporta, ex presidente del Barcelona, manifestó que es necesario “echar” a Josep María Bartomeu para garantizar que la ‘Pulga’ esté bien en el club.

"Si queremos que Messi continúe a gusto en el Barcelona tenemos que echar fuera a Bartomeu inmediatamente", escribió en su cuenta de Twitter.

Si volem que #Messi continuï a gust al Barça hem de fer fora Bartomeu immediatament #ViaForaBartomeu — Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) 20 de agosto de 2017

Como se recuerda, el equipo catalán no pudo retener a Neymar, ex compañero y gran amigo de Messi. Por si fuera poco, en el actual mercado de pases no se ha hecho contrataciones ‘fuertes’ y necesarias que ayuden al club a conseguir los objetivos de esta temporada.