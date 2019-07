LaLiga Santander: fechas del clásico Barcelona vs. Real Madrid tras sorteo del fixture

Se establecieron las fechas para los clásicos Barcelona vs. Real Madrid. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sorteó este jueves el calendario de la próxima temporada, que empezará el 18 de agosto y terminará el 24 de mayo.

El primer clásico español de la campaña 2019-2020 se jugará en el Camp Nou el próximo 27 de octubre dentro de la décima jornada de LaLiga y la vuelta se disputará el 1 de marzo en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la fecha 26.

En tanto, Real Madrid debutará en casa del Celta de Vigo, mientras que el Barcelona tendrá que hacerlo contra el Athletic Bilbao, en San Mamés.

Primera jornada de LaLiga 2019-2020



Celta vs. Real Madrid



Mallorca vs. Eibar



Atlético de Madrid vs. Getafe



Espanyol vs. Sevilla



Alavés vs. Levante



Valencia vs. Real Sociedad



Betis vs. Valladolid



Leganés vs. Osasuna



Athletic Bilbao vs. Barcelona



Villarreal vs. Granada



El derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético Madrid se desarrollará, primero, en el Wanda Metropolitano en la jornada 7 (29 de septiembre) y la vuelta en el Santiago Bernabéu en la jornada 7 (2 de febrero).

El derbi de Cataluña entre Espanyol y Barcelona será en Cornellá en la jornada 19 (5 de enero) y en el Camp Nou en la 35 (10 de mayo ).