LaLiga Santander: fechas y horarios de la primera fecha de la liga de las estrellas

Arranca la liga de las estrellas. Cada vez falta menos para que LaLiga Santander, el torneo de fútbol de España de Primera División, rompa fuegos en su temporada 2019-20 en la que Barcelona buscará defender el título. Y ya se anunció la programación de las tres primera fechas del certamen, aunque con polémica y disgusto.

Para esta temporada, LaLiga Santander innovará al tener partidos en días viernes y lunes, práctica poco usual y que provoca la rabia del presidente de la Real Federación de Fútbol de España (RFEF), quien se resiste a que esto suceda.

Pero en medio de los líos entre los directivos de LaLiga (organizador del torneo) y la RFEF (ente máximo del fútbol español), se anunció la programación de las tres primeras fechas y todos contemplan partidos en día viernes y lunes.

Mira a continuación la programación de las fechas 1, 2 y 3 de la Primera División de España, o simplemente LaLiga Santander.

Esta es la programación de la feha 1 de LaLiga Santander

(con horario en Perú)



Viernes 16 de agosto



Athletic Club vs. Barcelona

Hora: 2:00 pm.

Estadio: San Mamés

Sábado 17 de agosto



Celta vs. Real Madrid

Hora: 10:00 am.

Estadio: Balaídos



Valencia vs. Real Sociedad

Hora: 12:00 pm.

Estadio: Mestalla

Villarreal vs. Granada

Hora: 2:00 pm.

Estadio: El Madrigal



Leganés vs. Osasuna

Hora: 4:00 pm.

Estadio: Municipal de Butarque

Domingo 18 de agosto



Alavés vs. Levante

Hora: 10:00 am.

Estadio: Mendizorroza



Espanyol vs. Sevilla

Hora: 12:00 pm.

Estadio: RCDE Stadium

Atlético de Madrid vs. Getafe

Hora: 2:00 pm.

Estadio: Wanda Metropolitano



Lunes 19 de agosto



Mallorca vs. Eibar

Hora: 1:00 pm.

Estadio: Iberostar

Real Betis vs. Valladolid

Hora: 3:00 pm.

Estadio: Benito Villamarín

Programación de la fecha 2 de laLiga Santander

LaLiga santander arranca la quincena de agosto. (Foto: AFP) LaLiga santander arranca la quincena de agosto. (Foto: AFP)

Programación de la fecha 3 de laLiga Santander