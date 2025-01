La Selección Peruana murió; es hora de repatriar a los hijos de la migración

La Selección Peruana ha muerto o ha vuelto a morir, no lo sé, pero lo hizo en los brazos de los Lozano, los Oblitas, los Reynoso, los Fossati y, seguramente, una veintena más de personajes no tan visibles como ellos. Luego de los esperanzadores terceros puestos o el subcampeonato en la Copa América, la clasificación al Mundial de Rusia 2018 o la caída en el repechaje a Qatar 2022, la bicolor nunca más volvió a brillar; por ello, hoy, más que pensar en nombres para el cargo de director de fútbol o, peor aún, de entrenador, debemos de pensar en cuál es el mejor modelo a seguir y aferrarnos a él. Total, ya no podemos morir.

Y antes de explicar el título de esta columna, es necesario hundir más el dedo en la llaga, para caer en cuenta que todos los logros mencionados en el párrafo anterior no pertenecen ni siquiera a una generación dorada, como la de los años 30, 70 u 80 del siglo pasado, sino —tal vez— a una plateada, que alcanzó su máximo esplendor llegando al segundo lugar del continente y al quinto de las Eliminatorias por la coincidencia de veintipicos (o más) buenas piernas —o chocolate— en un mismo espacio y tiempo. ¿O alguien se atreverá a decir que los mundialistas de hoy son producto del gran trabajo de formación en menores que existe en el Perú? Pues no, ¿no?

Al contrario, cada vez que surge un nuevo talento en el fútbol peruano, casi-casi le rogamos e imploramos que se vaya lo antes posible “para que no se pierda”; entonces, ¿por qué también no hacer lo inverso y pedirle a todos esos hijos de la migración de los 80 y 90, formados en las divisiones menores europeas, que vuelvan? Ya regresaron Gianluca Lapadula y Oliver Sonne, faltan Felipe Chávez, Enrique Peña, Alex Robertson y toda una legión ‘extranjera’. Repatriación.

Futbolistas peruanos nacidos en el extranjero:

Felipe Chávez (Alemania, Bayern München )

) Philipp Eisele (Alemania, Eintracht Frankfurt )

) Alex Robertson (Australia, Cardiff City )

) Juan Pedro Duran (España, UCAM Murcia )

) Aitor Aranguren (España, Deportivo Alavés )

) Enrique Peña (España, Real Valladolid )

) Paolo Doneda (Italia, AC Milan )

) Mateo Stickler (Italia, Empoli FC )

) Francesco Andrealli (Italia, Como 1907 )

) Kaj van Houwelingen (Países Bajos, ADO Den Haag )

) Lorenzo Belmont (Portugal, Estoril).

