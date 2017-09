Kylian Mbappé es nuevo jugador del PSG. Si bien su nombre pasó por la órbita de grandes clubes del ‘viejo continente’ finalmente el francés optó por quedarse en su país y seguir creciendo futbolísticamente.

Muchos desconocían la razón de su cambio de aires y sobre todo teniendo en cuenta que es un rival directo de su ex club: el Mónaco; sin embargo, Mbappé en una entrevista con Telefoot con motivo del 40 aniversario del canal, el jugador no dudó en aclarar su decisión.

"Los grandes jugadores han hecho historia en sus países. No tendría sentido dejar Francia seis meses después de haber decidido que iba a esperar. Quiero dejar huella en mi ciudad y en mi país”, expresó el francés.

A su vez también recalcó que el que esté Neymar no ha sido un factor influyente en su decisión. “Este (el PSG) es el club que tiene un proyecto que me permite progresar. ¿Si me decidí por Neymar? No. Yo ya estaba pensando en París. Tener a Neymar solo ha sido un aliciente", sentenció.