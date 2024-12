Kylian Mabppé regresa en su mejor versión

Kylian Mabppé reapareció para abrir el marcador con un golazo ante el Sevilla, lo que permitió que el Real Madrid obtenga la victoria por 4-2.

El francés no había estado en su mejor momento luego de ingresar al equipo de 'Los Merengues' en el verano boreal. Pero aquello acabó con el gol desde fuera del área que marcó en el Bernabéu, así como el pase para el cuarto gol de Real Madrid.

Su mala época no fue suficiente para dañar sus estadísticas, ya que suma 14 tantos y cuatro asistencias en 24 partidos en todas las competiciones. Además, se ha coronado como el máximo goleador del equipo español junto al brasileño Vinicius.

Asimismo, Mabppé se ha convertido en el delantero que más disparos ha hecho a la portería en todo el campeonato español y el quinto con mayor regates. No obstante, también se ha vuelto en el jugador que más veces ha caído fuera de juego.

Luego de la victoria, Kiki enmendó su mal rendimiento y aseguró que hubo un punto de inflexión tras su choque con el Athletic Bilbao, en el que falló un penal y su equipo perdió 2-1 el 4 de diciembre.

"Puedo hacer mucho más. Sé que tengo mucho más fútbol en las piernas del que estoy mostrando y en los últimos partidos estoy jugando mejor. El partido de Bilbao me hizo bien porque toqué fondo fallando el penalti y es el momento de darme cuenta de que tengo que dar el máximo por esta camiseta y jugar con personalidad", señaló.

Kylian Mbappé vs Sevilla pic.twitter.com/vRprQzHj6H — KM (@Kylian) December 22, 2024

""Pienso que nos conocemos mejor, he llegado al equipo y eso cambia muchas cosas y ahora la adaptación como dice el míster se ha acabado. Me encuentro muy bien y se puede ver en el campo que me entiendo mejor con el resto", agregó.

