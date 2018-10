Khabib Nurmagomedov reta a Floyd Mayweather: "En la selva solo hay un rey"

Tras vencer a Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov se siente imparable y está seguro que su carrera no tiene límites. Tanta es la confianza del luchador ruso que incluso se animó a retar al boxeador Floyd Mayweather.

El polémico Nurmagomedov y Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions, coincidieron en el evento Ekaterinburg Expo, siendo este último quien se encargó de difundir el provocador mensaje.

"Vamos chicos, estoy para pelear. 50-0 contra 27-0, dos tipos que nunca han perdido. Vamos, ¿por qué no? Porque en la selva sólo hay un rey, y desde luego yo soy el rey, porque él (Mayweather) no pudo derribar a McGregor. Pero yo lo derribé fácilmente", señaló el peleador ruso, quien no aclaró si se animaría a subir a un ring de box o si prefiere enfrentar al estadounidense en una jaula de MMA.

"POCO PROFESIONAL"

Por su parte, Floyd Mayweather, que se enfrentará antes de fin de año con Manny Pacquiao en una ansiada revancha, resaltó que Nurmagomedov es "poco profesional".

"McGregor peleó, no conozco al tipo contra el que estaba peleando, pero sé que el hombre al que se enfrentó estaba invicto. El rival de McGregor saltó la jaula y peleó contra gente del público. Entonces es muy poco profesional, será una gran multa", resaltó 'Money'.