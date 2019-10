“Voy a ganar”. Así visualizó su futuro. Pero no solo lo pensó. Incluso, lo ensayó: se enfocó en cómo iba a jugar la final, cómo iba a celebrarla, cómo le iban a poner la medalla de oro, cómo iba a cantar el himno nacional. Y ocurrió. El sábado 10 de agosto subió al podio de los Juegos Panamericanos Lima 2019 para recibir el máximo galardón.

En la muñeca izquierda lleva tatuada una paleta de frontón y la palabra ‘tata’, como llamaba a su abuelo, quien logró 165 trofeos en frontón y falleció hace 14 años. Besa el tatuaje, mira al cielo y le dedica el partido que jugará. Es el homenaje que le rinde a una de las personas que lo inspiraron para entrar al deporte de la paleta, donde debutó a los nueve años. Hoy, con unos 190 trofeos en su carrera, no solo superó al abuelo, sino también, como él, impulsa el crecimiento de este deporte de origen peruano.

Acaba de recuperarse de una lesión. Luego de Lima 2019 se rompió el ligamento y se levantó la clavícula en grado 5. Lo que significa que necesitó operación. Los médicos le pronosticaron una para de hasta seis meses, pero Kevin Martínez está casi recuperado para lucir su talento y potencia. Un adelanto en esta entrevista.

Llegas a Lima 2019 siendo campeón nacional siete veces consecutivas. ¿Ese antecedente te daba la certeza de que ibas a obtener el oro?

Así llegué a marzo de este año y en ese mes me dijeron que se iba a dar un clasificatorio para un único cupo en frontón. O sea, después de siete años de no perder, de salir campeón y todo, además de ser bicampeón panamericano de frontón, ¿todavía tenía que jugar mi clasificación? (traza una sonrisa de medio lado). Y dije: “Qué presión”. Me decían: “Ganaste todo y ahorita puedes quedar en el olvido por unas malas semanas”. Esos partidos fueron los más estresantes de mi vida.

-Qué injusticia también, ¿no?

Si los perdía, sí. Ahorita digo: “Bueno, es parte del proceso”. Pero así es la vida: te pone pruebas y metas. Al final, gané los cuatro partidos que me tocaron. Llegué a Lima 2019 con la confianza de ganar el oro con mi juego. Pero vino un tema grande, que fue la presión involuntaria de la gente. Un día antes de la final: “Kevin, no nos decepciones, estamos contigo”, “Kevin, 33 millones de peruanos te estamos viendo”. Yo sé que lo hacían de la mejor manera, pero metían una presión terrible.

-¿Y cómo lo resolviste?

La noche anterior llamé a mi psicólogo. Le pedí tener una sesión en ese momento, porque lo necesitaba. Tenía mil mensajes y ya pasaba de motivación a presión. Me dijo: “No es el partido de tu vida. Es hasta ahora el partido más importante, pero estoy seguro de que tendrás muchos y más importantes”. Todo fue por teléfono, a las 10 de la noche. Hablamos como una hora.

-¿Dormiste bien esa noche?

Dormí espectacular.

-¿Existen fórmulas para ser campeón?

Hay que ser coherente: yo digo voy a ser campeón, porque soy un campeón. Pero tengo que entrenar como campeón: todos los días entrenar con los mejores. Me alimento como campeón, descanso como campeón, soy metódico como campeón. Todo. Como dicen, los trofeos se ganan en los entrenamientos y en los torneos se recogen. Uno tiene que entrenar como campeón para ser campeón. No se trata de entrenar más o menos y en el campeonato dar todo. Si entreno nivel diez, el torneo termina siendo de nivel cinco. Entreno 20 sets en un día y en el campeonato, en el partido más complicado, me juego cinco sets. Así termino fresco, siempre con potencia y con claridad mental.

-¿Estás en tu mejor momento?

Sí. Amo los lunes, amo mi vida, amo mi día a día. Me encanta tanto mi semana. Me gusta estar activo. Me siento afortunado. Pero pasa por hacer lo que te apasiona, que es la clave del éxito.

-Pasión por el frontón que nace con tu abuelo.

Empecé en este deporte por mi abuelo y mis tíos, todos por el lado de mi mamá. Mi abuelo me ha enseñado tanto hasta los 11 años, que parece que se hubiera ido el año pasado. Mis tíos también ocupaban los primeros lugares en sus categorías.

-¿Qué te enseñó tu abuelo?

Que siempre se podía practicar un juego alegre. Así como podías hacer disfrutar a las personas, tú también podías disfrutar de los partidos. También siempre jugando con valores, nunca buscar ganar el partido robando, siempre ganando bien, demostrando tus habilidades.

-¿Pero y cómo se dio?

Yo jugaba tenis y fútbol. Los campeonatos nacionales son los fines de semana y el plan familiar era ir a los torneos. A mi abuelo le encantaba lo que le daba el frontón. Yo veía cómo la gente los quería a él y a mis tíos. Yo crecí con todo eso. Es un ejemplo que he tratado de seguir. Y, actualmente, hay gente que me sigue y que se inspira en lo que hago.

-¿Y qué tiene de especial el frontón?

Es un deporte espectacular. Es muy integral, porque demanda mucha parte física, técnica, mental y táctica. Una final bien jugada puedes llegar a sentir que es de otro mundo. Es un deporte simple, pero no fácil.

-Como Claudia Suárez (oro en frontón), ¿te ves jugando hasta los 51 años?

Desde el año uno dije: quiero llegar a los 10 años consecutivos como campeón nacional y luego lo evalúo. Este año podría ser el octavo campeonato. Además, el frontón necesita a más personas que ayuden a expandirlo.

-¿Qué te habría dicho tu abuelo si, de pronto, se aparecía en la final de Lima 2019?

Ha estado, lo he visto llorar. Para mí, él ha estado presente.

-Entonces, ¿qué te habría gustado decirle?

Yo hablo con él. Le rezo. Le pido que me cuide, que me siga llevando por el camino que vengo haciendo. Después de un oro panamericano no es fácil seguir como estabas antes.

AUTOFICHA

- “Soy Kevin Martínez Álvarez, tengo 27 años, nací en Lima. Empecé estudiando Ingeniería Industrial, pasé a Administración, paré dos años y ahora estudio en la USIL Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, donde soy parte de la primera promoción. Se busca profesionalizar el deporte”.

-“Se viene el tour Kevin Martínez 2019. Estaré en Arequipa, Trujillo y Lima. Haré un full day buscando talentos para que formen parte de mi team en 2020. Los entrenaré y les daré beneficios de mis auspiciadores. Será este 19 (Arequipa), 26 (Trujillo) y 2 y 3 de noviembre (Lima)”.

-“Del 22 de noviembre al 19 de diciembre organizó la Liga Profesional High Pro. Busco profesionalizar el deporte. Síganme en Instagram: @kevinmartinezal, ahí doy más detalles. Para cerrar 2019 organizaré un intercanchas públicas, con jugadores no rankeados peleando por la refacción completa de su cancha”.