¡No se queda callada! Karla Ortiz amenaza con demandar a Natalia Málaga por asegurar que gana 7 mil soles

No se quedará con los brazos cruzados. Karla Ortiz le respondió a Natalia Málaga luego que la entrenadora aseguró que la voleibolista sí recibe apoyo y que incluso tiene un sueldo que oscila entre los 5 y 7 mil soles.

La deportista nacional utilizó lo que sería su cuenta de Twitter para negar que se le abone mensualmente dicha cantidad. y dijo que tomará las acciones legales del caso porque la entrenadora ha hecho declaraciones que "faltan a la verdad".

"El día de mañana estaré reuniéndome con mi abogado para saber las acciones legales que tomaré por declaraciones que faltan a la verdad", escribió. "Recién me entero que ganaba tanto", agregó.

(Karla Ortiz Twitter) (Karla Ortiz Twitter)

(Karla Ortiz Twitter) (Karla Ortiz Twitter)

Como se recuerda, tras la serie de derrotas de la selección, Ortiz denunció que la Federación Peruana de Vóley no había apoyado lo suficiente al equipo.

Ante esto, Málaga dijo que las exigencias de las deportistas respecto a sus sueldos no siempre van acorde con su desempeño.

"Acá el tema es el engreimiento de la jugadora peruana que quiere cobrar lo que dice que vale cuando no lo vale muchas veces. Ellas pueden tener un sueldo razonable, pero no puede salir Karla (Ortiz), como cabeza de grupo, a decir de que no tienen sueldo", indicó.

La exmedallista de Seúl 1988 aseguró que las deportistas reciben un apoyo al deportista, un sueldo de sus clubes y, además, la Federación Peruana de Vóley les otorga un pago que oscila entre los S/5 mil y S/7 mil.

#NataliaMálaga: "El tema es el engreimiento de la jugadora peruana que quiere cobrar lo que dice que vale cuando no lo vale"



No te pierdas la entrevista este lunes a las 8:00 p.m en #ZonaDeAtaque



Mira el programa en donde estés #MovistarPlayPerú ▶ https://t.co/adIl09pgiepic.twitter.com/sApddTX6TP — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 17, 2019

LO QUE DIJO KARLA

Según lo que comentó la deportista sobre los partidos que les tocó enfrentar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, no tuvieron canchas deportivas en las cuales entrenar. A ello se sumó la falta de agua y demás inconvenientes que tuvieron que sortear.

"Agradezco a los colegios que nos han brindado sus canchas para entrenar, no teníamos agua. Son cosas que la verdad, al hablarlo, voy a perjudicar más a mi federación, lo cual no quiero. Nadie sabe la realidad que nosotras pasamos día a día, lo que hacen es juzgarnos, criticarnos, decir que no servimos para nada, pero no saben lo que pasan todas estas niñas", comentó. "No tenemos nuestro sueldo, que se retrasan. No hay para el pasaje, algunas tienen familia".