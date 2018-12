Juventus vs. Sampdoria EN VIVO: VER AQUÍ el partido por la Serie A por ESPN 2

Juventus vs. Sampdoria EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el Juventus vs. Sampdoria por la fecha 19 de la Serie A en el Allianz Stadium este sábado desde las 12:30 horas (hora local, [6:30 am. hora peruana) y por transmisión de ESPN 2 y Serie A Pass. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El campeón vigente y líder invicto del fútbol italiano abre la jornada 19 recibiendo en casa a Samprdoria y con la motivación que te da el haber remontado un marcador en la última jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Serie A.

La fecha anterior, ante Atalanta, el entrenador de Juventus decidió darle descanso a Cristiano Ronaldo y presentó un equipo con muchas variantes por las ausencias que presentó y las cosas no salieron como las imaginó. Los de Bérgamo le dieron vuelta al partido y solo el ingreso del portugués evitó la primera caída en la Serie A. La lección quedó aprendida.

Entonces, este sábado, en casa, ante sus hinchas, Juventus no se guardará nada para recibir a Sampdoria, club que marcha en puestos de clasificación europea y que lleva cinco fechas consecutivas sin perder en la Primera División de Italia.

Pero el tricolor italiano no llega en su mejor momento. El entrenador Marco Giampaolo tendrá algunas ausencias importantes para este partido. Tanto que se animó a ironizar que la alineación titular del equipo que arranque ante Juventus en el Allianz Stadium "la dará el doctor".

Sampdoria deberá tomar precauciones antes de enfrentar a Juventus en condición de visitante. Los últimos tres partidos en los que los azul, rojo y blanco visitaron el estadio 'bianconero' se fueron con sendas goleadas (3-0, 4-1 y 5-0). Por lo que imaginar en un triunfo es imaginar una hazaña.

Juventus vs. Sampdoria: probables alineaciones



Juventus : Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.



Sampdoria: Audero; Sala, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella.