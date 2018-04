Juventus recibirá a Napoli este domingo (EN VIVO ONLINE 1:45 p.m. - FOX SPORTS 2) en el Allianz Stadium, donde se desarrollará el determinante compromiso entre ambos candidatos al 'Scudetto' de la Serie A , válido por la trigésima cuarta jornada del certamen italiano.

Con 85 puntos, el cuadro 'Bianconeri' domina la clasificación a cuatro unidades de los 'azzurri' cuando restan solo cinco fechas para el desenlace, por lo que un triunfo de la 'Vecchia Signora' sería lapidario para los napolitanos. Sin embargo, los visitantes buscarán el golpe.

Massimiliano Allegri, técnico de la Juventus, confirmó que Gonzalo Higuaín se encuentra en "óptima condición" para enfrentar a su ex equipo y considera que el 'Pipita' "será importante y decisivo" en el duelo.

"Mañana empieza un pequeño campeonato de cinco partidos y tenemos cuatro puntos de ventaja. El partido no es decisivo, hay otros puntos para conquistar y ganar el campeonato", destacó el estratega italiano.

Napoli, en tanto, no vence en campo de la Juventus desde hace ocho años y no consigue el título liguero desde 1990. Maurizio Sarri reconoce que "Juventus es más fuerte" pero no tiene claro el objetivo de su visita. "Venimos a Turín a ganar", enfatizó el DT del 'Il Ciuccio'.

Juventus vs. Napoli

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 1:45 p.m.

CANAL | TRANSMISIÓN: FOX SPORTS 2

Posibles alineaciones:

Juventus: Buffon; Hoewedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.