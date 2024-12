Julio Meléndez recordó entre lágrimas a Hugo Sotil: "Estoy destrozado"

La partida a la eternidad de Hugo 'Cholo' Sotil ha conmocionado el deporte nacional. El legendario delantero del Barcelona, que le dio una Copa América al Perú escapando de su club, falleció este lunes a los 75 años. Su compañero en la selección y gran amigo, Julio Meléndez, lo recordó entre lágrimas.

En una entrevista con Canal N, el exdefensor de Boca Juniors se mostró muy afectado por el fallecimiento de su gran amigo, destacando su recuerdo y el amor que le tenía al país.

“Me encuentro destrozado totalmente porque fue, aparte de futbolista, un gran amigo. A toda la familia del ‘Cholo’ Sotil le deseo lo mejor. Él nos hizo una demostración de cariño por el país. Se escapó de la concentración del Barcelona para llegar y jugar para Perú, en la cual fuimos campeones”, relató rompiendo en llanto.

Asimismo, el exfutbolista se mostró frustrado al recordar que muchos jugadores de su generación permanecen olvidados por los peruanos, mientras que en el extranjero se los reconocen. Cabe recordar que antes del fallecimiento del 'Cholo', el Barcelona de España le brindó un homenaje al celebrar su 125 aniversario.

“A veces no somos agradecidos, y me suele decirlo. En el extranjero le hicieron homenaje al ‘Cholo’, a mí me han hecho en Argentina ¿Y en el Perú? ¡Donde están mis compatriotas! Los que lloramos, lloramos de fuerza, porque fuimos grandes jugadores, pero muchos estamos olvidados”, comentó con amargura el exseleccionado.

Imagen Julio Meléndez y Hugo Sotil fueron figuras de la selección peruana en su era dorada

“Es una desgracia muy grande para mí, el Señor lo quería en la selección de arriba a mi ‘Cholo’ Sotil. Lamento mucho lo que estoy pasando, decaído totalmente, porque mis dos grandes amigos ya están con el señor. Hugo Sotil, mi compadre y amigo, está con el señor”, manifestó, notoriamente afectado, Meléndez.

En ese sentido, responsabilizó a los dirigentes del fútbol peruano de "tener abandonados" a las antiguas glorias del balompié peruano.

“Señores dirigentes, aprendan por favor, Barcelona le hizo un homenaje a Hugo Sotil. Hoy estamos olvidados nosotros, los exfutbolistas. Él nunca se consideró un ídolo, sino un amigo y compañero. Tenemos, hoy día, tantos grandes jugadores que están un poco olvidados, porque no se les reconoce los méritos que han hecho en la selección. Hoy es un día más de desgracia para el Perú. Yo le echo la culpa a los dirigentes, nosotros no tenemos apoyo de nada”, sentenció.

Los restos de Hugo Sotil vienen siendo velados en el estadio de Alianza Lima, el Alejandro Villanueva 'Matute', este lunes, solo para sus familiares y amigos cercanos. El día de mañana, a partir de mediodía, se abrirán las puertas del reciento para que los hinchas y seguidores del 'Cholo' le den su último adiós antes de ser sepultado el miércoles 1 de enero de 2025.

