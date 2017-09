Julio Meléndez: "Dejemos lo de la cancha, estamos presionando a los jugadores"

Julio Meléndez, ex futbolista peruano y de Boca Juniors, habló sobre la presión que se vivirá en el choque entre la selección peruana y Argentina en La Bombonera el próximo 5 de octubre.

"Yo pensaría que la cancha no juega, estamos haciendo un mito de la cancha. La cancha más linda del mundo es la de Boca Juniors, pero no va a jugar, se juega 11 contra 11, no va a jugar Boca, va a jugar la selección peruana contra la argentina", expresó Meléndez en diálogo con Radio Ovación.

"Dejemos lo de la cancha, estamos poniéndole presión a los jugadores. Nosotros salimos del Nacional y fuimos al Monumental, es lo mismo. Es una cancha más chica y creo que eso nos puede convenir a nosotros", sostuvo.

"Ellos están desesperados, nosotros estamos en alza y ese es el temor de Argentina en estos momentos", sostuvo Meléndez.



A su vez, el ex jugador de la 'bicolor' habló sobre el desempeño de Ricardo Gareca en el banquillo del 'equipo de todos'.

"Gareca de a pocos se ha aclimatado y ha sabido salir adelante. Se olvidó de nombres y jugó con mucha gente como los Cueva, Carrillo, Corzo, les dio la confianza para salir adelante", sentenció.

El duelo entre la selección peruana y Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias a Rusia 2018 se jugará en estadio de La Bombonera el próximo 5 de octubre.