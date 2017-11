Julio César Uribe: "Paolo Guerrero es de los mejores atacantes de la historia"

La suspensión por 30 días de Paolo Guerrero “por un resultado analítico adverso en un control antidopaje” ha conmocionado al fútbol peruano. No llegará a los partidos con Nueva Zelanda , donde nos jugamos la clasificación al Mundial Rusia 2018 . De ello y más, conversamos con Julio César Uribe , quien fue parte del último equipo nacional que llegó a un Mundial, en España 82, y hoy es entrenador del Juan Aurich de Chiclayo.

¿Qué opinas de lo que ha pasado con Guerrero?

Es una sorpresa muy desagradable porque Paolo es muy importante en la estructura del equipo. Ojalá que las contrapruebas indiquen lo contrario. Para mí es un gran profesional y todo esto puede ser una simple confusión.

¿En qué momento de su carrera llega esta difícil noticia?

No creo que este hecho, si se confirma, desmerezca todo lo que Paolo ha hecho en su carrera. Sigo creyendo que es uno de los mejores atacantes de la historia del fútbol peruano. No es un jugador importante. Es muy importante. Y no hay dos como él.

No podrá jugar contra Nueva Zelanda. ¿Cómo suplir esa ausencia?

El técnico sabrá cómo hacerlo. Pero después de mucho tiempo, también llegan buenas noticias con Jefferson Farfán, quien podría ser la alternativa ideal.

¿Sin Guerrero se complica la clasificación?

Guerrero es muy importante, pero lo más importante es el funcionamiento del equipo. No estando Paolo, el funcionamiento se puede mantener, de repente con menos peligrosidad.

¿Qué funcionó bien para que podamos llegar a España 82?

El equipo como tal, hubo mucha unión, humildad, solidaridad. Y son los mismos aspectos que hoy vemos en esta selección.

Pero ese grupo estaba lleno de figuras.

El entrenador las hizo fluir. Quiero incidir en un tema que para mí es vertebral: que un deportista antes de ser tal es un ser humano, con fortalezas y debilidades.

¿Es una casualidad esta generación?

No sé si sea una casualidad, pero fue una necesidad. Ante la indisciplina de algunos, aparece la buena conducta de otros y Ricardo (Gareca) tomó las decisiones correctas para cuidar al grupo, sobre todo en el segundo año.

¿Por qué en 35 años Perú no ha ido a un Mundial?

Por las consecuencias de cómo somos. Nos autodestruimos, somos envidiosos, hipócritas, falsos, convenidos, adolecemos de conceptos y de la correcta preparación física, etc.

¿Hoy no somos mejores?

Claro que hemos mejorado. Esta generación –revisa este segundo año– en conductas ha estado en el espacio que deberían estar: el deportivo.

¿Parte de la mediocridad del fútbol peruano sería que Pizarro, si eventualmente clasificamos al Mundial, sea convocado para ir a Rusia? ¿Sería una señal negativa?

Es una señal negativa porque no se puede repetir la historia. Este momento ya es de otros jugadores. Y aquí como los egos superan las decisiones, yo espero que no superen a Claudio, porque él es un gran profesional, exitoso, muy inteligente. Ojalá entienda que es el momento de otros. Queremos que la historia se siga escribiendo con gente diferente.

Soy de los que cree que Pizarro es el jugador más exitoso que ha tenido el Perú. ¿Qué opinas?

En temas de números, sí.

Se dice que aún no tenemos un Cueto o Uribe, la figura que en el mediocampo con un pase te cambie la historia de un partido.

No la hay, hay que buscarla. Pero Cueva es un gran jugador.

¿‘Orejas’ Flores?

Gran jugador, muy productivo tácticamente, excelente muchacho. Merece más.

¿Cómo se deben encarar los partidos con Nueva Zelanda?

Eso lo sabe el técnico. Tengo que ser respetuoso y ético en un país donde no hay respeto ni ética.

Si no se va al Mundial, ¿debe seguir el mismo grupo dirigencial y el entrenador?

Yo creo que en el Perú hay gente valiosa también.

¿No crees en la continuidad de un proceso?

Sí, claro, pero no creo en que solo los técnicos argentinos estén en la Videna. ¿En el Perú no hay técnico bueno? Y no lo digo por envidia, porque yo no sé lo que es la envidia. Solo soy objetivo y hombre de convicciones.

¿Qué partido te falta ganar?

El partido de colaborar con una mejor sociedad. Tratar de servir y ayudar a la gente para que sea feliz. Generar equidad, ser un buen administrador de justicia, brindando oportunidades a todos, en especial al que no tiene.

¿Estás pensando ingresar a la política?

He recibido invitaciones importantes, pero no he tomado la decisión ni tampoco he cerrado esa puerta. Si hay algo que quiero hacer, es ser influyente en este país para que la gente aprenda a convivir entre sí.

¿Esa invitación es para las municipales de 2018?

No, no adelanto nada, porque estoy enfocado en mi responsabilidad con el Aurich. Sigo creyendo que buscaré una fuerza diferente para tratar de servir a los que más lo necesitan.

AUTOFICHA:

* “Soy Julio César Uribe Flores, tengo 60 años. A los 17 empecé a jugar profesionalmente en Sporting Cristal, el club de toda mi vida, el único equipo que he defendido en Perú. Jugué en Italia, en el Cagliari; después en Junior, América de Cali, América de México, Medellín, Envigado”.

* “Como técnico tengo 25 años. He ganado campeonatos Concacaf, el 96 con Tecos de Guadalajara. También gané un torneo con Cienciano. He clasificado a cuatro copas sudamericanas con equipos que me tocó tomarlos en situación de descenso”.

* “Crecí en Barrios Altos. Vivo en San Isidro, en un lugar tan bonito que la gente cree que soy el guardián (risas). Vivo feliz, tengo tranquilidad y bienestar, pero soy un apasionado por el fútbol y soy un rebelde contra aquellos que abusan de la necesidad del ser humano”.