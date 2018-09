Julio César Uribe sobre Christian Cueva: "A mí no me tiene que demostrar nada"

Tras el pronunciamiento de Christian Cueva sobre su crítica, Julio César Uribe aclaró que no tienen nada en contra de 'Aladino'. En el programa radial FOX Sports Perú, el 'Diamante' dejó en claro su punto de vista.

"En un país, donde el conflicto es el común dominador en el día a día, responder con el hígado es una muestra de inmadurez y de falta de inteligencia Y yo no puedo mostrar eso. Entiendo su malestar, porque él no ha visto el programa, y fue informado por gente que destila veneno", señala el ex entrenador de la selección peruana.

"Él ha respondido. Particularmente, a mí no me afecta, porque hemos coincidido en que es muy buen jugador y se le pide más por sus cualidades. Es un jugador influyente, pero no determinante. Hay una diferencia", agregó Uribe.

Asimismo, el ex futbolista no dudó en asegurar que Cueva no tienen nada que demostrarle.

“A mí no me tiene que demostrar nada. Fue gratuitamente envenenado. Hay emisores que son tóxicos”, concluyó el 'Diamante'.