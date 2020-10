El martes Perú vs. Brasil protagonizaron un partido que lamentablemente no solo se jugó en el terreno deportivo. El árbitro chileno Julio Bascuñán tuvo un pésimo desempeño en el encuentro e incidió directamente en el resultado final de 4-2 a favor de la ‘Canarinha’. No hay ninguna voz que respalde su labor.

Iniciado el encuentro y con el pasar de los minutos, los jugadores peruanos poco a poco se vieron sorprendidos con las decisiones del juez chileno. Faltas no cobradas (como una de Richarlison a Miguel Trauco, que lo dejó ensangrentado) o amonestaciones inesperadas, como la serie de cobros a favor de Neymar o Coutinho.

Y un punto aparte merecen los penales cobrados a favor de Brasil. Ambos, por lo menos discutibles, se decidieron sin la ayuda de las repeticiones de imágenes del VAR.

Es así que tras finalizado el encuentro y con la herida latiendo, muchos peruanos se preguntaron por el árbitro y su hoja de vida.

De más está advertir que resultó poco acertado que la Conmebol eligiera un juez chileno para dirigir un encuentro de Perú, teniendo en cuenta que los ‘mapochos’ son nuestros próximos rivales en las Eliminatorias en noviembre próximo.

HOJA GRIS EN LIBERTADORES

Con 42 años, 9 de ellos como árbitro FIFA, Julio Bascuñán posee un polémico historial que abarca Copa Libertadores y las Eliminatorias Sudamericanas.

Su más reciente polémica ocurrió el 2019 durante un encuentro entre River Plate y Cerro Porteño por los Cuartos de Final del certamen.

Durante una dura falta del paraguayo Haedo Valdéz a Exequiel Palacios, Bascuñán atinó a sacar solo una tarjeta amarilla al agresor. Ante esto, sus asistentes le indicaron que mejor revise el VAR porque era “una posible roja”. Sin embargo, el árbitro chileno hizo caso omiso.

Asimismo, en la ida de los octavos de final entre Nacional Y Botafogo, en 2017. Bascuñán omitió sancionar un penal a favor de los uruguayos. Al parecer no vio una clara mano de un defensor brasileño. El encuentro acabaría 1-0 a favor del Botafogo, que en la vuelta cerraría su pase a la siguiente fase.

TAMBIÉN EN ELIMINATORIAS

Pero en Eliminatorias también se guarda un oscuro recuerdo de él. En 2016, en plena carrera a Rusia 2018, el juez logró desesperar a Lionel Messi durante un Argentina vs. Uruguay jugado en Mendoza. Aquella noche expulsó a Paulo Dybala por doble amarilla. Si bien los argentinos lograron ganar el encuentro, Bascuñán fue recordado por sus malas decisiones en el campo. Si no, que lo diga Messi: “Sacamos adelante un partido complicadísimo. No pudimos hacer el juego que pretendíamos porque el árbitro no nos dejó”.

Tras la ‘lección’ del Perú vs. Brasil, solo queda que los dirigentes peruanos estén más alertas en las designaciones arbitrales futuras . Y esa tarea también abarca a los hinchas.

