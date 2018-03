El volante del PSG Julian Draxler tuvo duras palabras para el cuerpo técnico y el presidente de su club luego de la derrota 2-1 ante el Real Madrid que los dejó fuera de la Champions League en octavos de final.

El alemán, que ingresó al minuto 76 en reemplazo de Ángel Di María, pudo analizar el partido desde el banquillo y sus conclusiones son desastrozas para lo ensayado por Unai Emery.

"Fue una falta de sensibilidad, no lo entiendo", dijo el alemán. "No ha sido lógico. El objetivo principal no ha cambiado nada. No sé lo que ha pasado Estaba sorprendido y un poco enfadado", agregó.

El volante fue tajante: "merecimos ser eliminados", dijo. El PSG perdió en sus dos partidos de la llave. En la ida cayó por 3-1 mientras que en el encuentro del martes perdió 2-1.

"El Real Madrid jugó tranquilamente y no estaba nervioso", mencionó a la cadena ZDF.

Pero no se quedaría allí. Sus afiladas respuestas también irían dirigidas a Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club.

"Debes presionar al Real cuando pierdes 1-3, no solo hacer pases y esperar que algo caiga del cielo. Merecemos ser eliminados. Este verano, hemos gastado 400 millones de euros y todos dijeron que con esto cambiarían las cosas, pero ni hemos pasado esta ronda", dijo enfadado.