Julen Lopetegui, ahora ex entrenador del Real Madrid, dejó el cuadro merengue por la puerta falsa y con solo decepciones. Tras estar muy cerca de marcar un récord sin anotar goles en la temporda y dejar al Madrid en el noveno lugar de la tabla de posiciones de LaLiga, el técnico español terminó siendo destituido.

Lopetegui, cuya llegada al Madrid causó mucha polémica (firmó contrato cuando aún era estratega de la selección de España y fue despedido antes del inicio del Mundial Rusia 2018), se ha convertido en un claro ejemplo de lo que uno no debe hacer con su carrera profesional.

El psicólogo Chechu Salas, autor del libro 'La Fase Cero de Tu Futuro', compartió un artículo donde señala 3 cosas que Julen Lopetegui puede enseñarte a NO HACER como profesional.

1. NO TE VAYAS DE UN SITIO SIN HABER HECHO NADA RELEVANTE ANTES.



La situación es la siguiente: un éxito profesional hace que tengas visibilidad. Esa visibilidad hace que te lleguen propuestas. Y tu ego se encarga de aceptar la primera con la que te cruzas. Pasa el tiempo y llega una nueva oportunidad de alguien aún más grande, pero basada en tu primer éxito, ya que aún no te ha dado tiempo a hacer nada importante en tu nuevo sitio. Y vuelves a aceptar.

Nunca deberías dejar un sitio hasta no haber hecho (o al menos haber intentado hacerlo) algo relevante. Es la mejor regla para no precipitarte en tus decisiones, obligarte a mantener un nivel y no vivir de éxitos pasados.

2. NUNCA EMPIECES ENTRE LA ESPADA Y LA PARED.



“Queremos contar contigo, pero tiene que ser ahora, si no es ¡YA!, es que no te interesa”.

¿Cuántas veces una propuesta de trabajo empieza con una extorsión de este tipo?. Y ¿cuántas veces se acepta sin tener en cuenta las consecuencias que esto puede tener en tu desarrollo posterior, y a fin de cuentas, en tu carrera?

Nunca deberías dejar que una compañía ponga en riesgo tu reputación o tu profesionalidad para trabajar con ellos. Eso no es bueno para ninguno de los implicados, y el que más va a perder eres tú.

3. NO PIENSES DÓNDE VAS, PIENSA POR QUÉ VAS.



¿Por qué me están ofreciendo “a mí y ahora” este puesto? Haciéndote esa simple pregunta puedes prever un montón de situaciones antes de verte con el agua al cuello. Se tiende a valorar marcas y compañías como algo estático, cuando precisamente todo lo que importa es dinámico: ¿En qué momentum está la compañía? ¿En qué equipo voy a trabajar? ¿Por qué están haciendo este movimiento? ¿Quién estaba antes de mí y qué ha hecho?

Nunca deberías aceptar una oferta porque la compañía “es lo que sea”. Tienes que pensar en cómo está ella, cómo estás tú y cómo estarán juntos.

"Que conste en acta que la historia de Lopetegui solo ha servido para ilustrar, en pleno chaparrón, estas tres ideas. Estoy seguro de que él ha tomado sus decisiones con la mejor intención y habría que estar en su pellejo recibiendo una llamada del Real Madrid o el Barcelona... ¡como para ponerte tiquismiquis!", señala el artículo.

Finalmente, el documento agrega que espera que las tres pautas señaladas sirvan "de metáfora para que cuando te llame un “Florentino” de la vida estés preparado para saber que no todo, en estos casos, es blanco (nunca mejor dicho) o negro".