Jugador de Comerciantes FC defiende su profesionalismo tras fallar penal ante Juan Pablo II

Kevin Lugo, volante colombiano de Comerciantes FC, ha salido al paso de las críticas tras errar un penal en la reciente semifinal de la Liga 2 contra Juan Pablo II, donde su equipo fue eliminado.

En una conversación con el programa Entre Bolas, Lugo asumió la responsabilidad por el tiro fallido, pero cuestionó las acusaciones de falta de profesionalismo lanzadas por su extécnico, Gustavo Roverano.

“Yo asumo mi responsabilidad por el penal que erré. Más allá de ello, estoy tranquilo y daré la cara. Lo que se está diciendo sobre apuestas y que fui vendido no tiene fundamento”, expresó Lugo.

El jugador enfatizó que las acusaciones de Roverano son infundadas y retó al exentrenador a presentar pruebas si las tiene. “Si él aceptó que yo estuviera en su equipo fue porque las cosas se estaban haciendo bien. ¿Por qué no lo dijo antes?”, se preguntó.

¿Qué dijo Gustavo Roverano de Kevin Lugo?

Gustavo Roverano no dudó en criticar a Lugo después del partido, sugiriendo que su comportamiento profesional era cuestionable. “Ojalá, por el bien del fútbol, a Lugo no lo contraten nunca más. No solo se trata del penal, sino de una serie de situaciones que han rodeado su carrera”, declaró el extécnico, revelando que Lugo había firmado múltiples contratos con diferentes clubes.

A pesar de la controversia, Lugo se mostró decidido a defender su honor y reputación como futbolista. “Quien tenga una prueba contra Kevin Lugo, que la muestre. Descarto absolutamente todo”, concluyó el volante, reafirmando su compromiso con el deporte.

Juan Pablo II vs Comerciantes FC: Equipo de Lozano marcó gol en posición adelantada

El encuentro decisivo entre Juan Pablo II vs Comerciantes FC, por el ascenso a la Primera División, tuvo una jugada polémica que desató reacciones en redes sociales.

Al minuto 19, Juan Pablo II abrió el marcador con un gol de Facundo Rodríguez, quien anotó de cabeza. Sin embargo, durante la repetición se pudo ver claramente al delantero del equipo de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en posición adelantada.

A pesar de los reclamos del equipo visitante, el juez de línea no levantó el banderín y el juez del encuentro validó el gol que puso adelante en el marcador al conjunto de Lambayeque.

Como se recuerda, el VAR no está implementado en la Liga 2, por lo que la jugada no pudo ser revisada para corregirse el error arbitral.



Gol de Juan Pablo II. Evidente posición adelantada. Que locura.pic.twitter.com/pZpl4wwmmp — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) October 13, 2024

