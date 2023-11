¡Qué orgullo! Daniela Cecilia Campos Marzano ganó la primera medalla de oro para Perú en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 en la disciplina de paratiro con arco.

La peruana se impuso en la final 6-0 a la colombiana Mónica Daza, luego de superarla en los tres sets disputados.

“Es indescriptible este sentimiento, lo único que hice fue escuchar a mi entrenador y respirar, esa es la manera que el tiro vaya mejor y que la flecha pegue en el lugar correcto. Me siento muy feliz, es un gran logro para el país y ahora van a conocer más del tiro con arco”, expresó Campos, según informa Andina.

Asimismo, le dedicó el triunfo a su madre, quien le ayuda y apoya en este deporte.

“Dedico este triunfo a mi madre, que me ayuda a entrenar, ella me recoge las flechas hasta 70 metros, también a mi asociación Paramás, y a todos los que siempre me apoyan. Llevo un año en este paradeporte, soy nueva, pero muy contenta de que el Perú esté en lo más alto del podio. Soy estudiante universitaria, pero me dieron los permisos para enfocarme en mi competencia”, dijo.

Daniela Campos no solo se consagró al conseguir la primera presea dorada para Perú en Santiago, sino que también clasificó a los Juegos Paralímpicos París 2024.





🥇💪 ¡LLEGÓ EL PRIMER ORO PERUANO EN LOS PARAPANAMERICANOS! Daniela Campos, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, conquistó la presea dorada en la modalidad arco recurvo open femenino de paratiro con arco. 🏹#IPDenSantiago2023 pic.twitter.com/xCMuTGzDMo — ipdperu (@ipdperu) November 22, 2023

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis