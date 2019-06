¿Quieres participar de los Juegos Panamericanos Lima 2019? Conoce las disciplinas que podrás ver sin costo

Aún estás a tiempo de organizarte y sumarte a las diferentes actividades que se realizarán por la XVIII edición de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

A solo un mes de la ceremonia de inauguración de este importante evento deportivo en nuestro país, conozca las cinco disciplinas deportivas que podrás disfrutar al aire libre y sin costo.

Entre las disciplinas de las que podremos disfrutar completamente gratis se encuentran la maratón, marcha atlética, triatlón, ciclismo de ruta, paraciclismo de ruta y ciclismo de montaña. Estas se desarrollarán en los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel y Cercado de Lima.

¡ATLETISMO PARA TODOS!



Cabe precisar que en maratón participarán las destacadas deportistas peruanas Inés Melchor y Gladys Tejeda. Esta competición se realizará el sábado 27 de julio a las 8:30 de la mañana y tendrá como punto de partida y llegada el Parque Kennedy, en Miraflores.

Ese mismo se ejecutará la competencia de Triatlón, a partir de las 10 a.m. entre la Playa Agua Dulce en Chorrillos y la Playa Los Pavos en Barranco.

El desarrollo del torneo de Marcha Atlética de 20 kilómetros, se desarrollará el 4 de de agosto a las 8 de la mañana, en el caso de la prueba de 20 km de mujeres, y a las 10:30 de la mañana la categoría varones. Ambas en la avenida Larco, en Miraflores,

La prueba de 50 km de esta disciplina, en tanto, será el 11 de agosto a las 7 de la mañana para damas y varones. En esta participarán peruanas como Evelyn Inga y Kimberly García, clasificadas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

CICLISMO



Los amantes del Ciclismo podrán observar las competencias en distintas disciplinas. El 7 de agosto se realizará ciclismo de ruta en la modalidad contrarreloj, mientras que el 10 de agosto será la competencia de ruta individual. Ambas en el Circuito de Playas de la Costa Verde.

Paraciclismo de ruta se realizará el 30 de agosto y 1 de setiembre, en las mismas modalidades. Israel Hilario, paraciclista y embajador de Lima 2019 estará participando de esta competencia.

El Morro Solar de Chorrillos será la locación de la competencia de ciclismo de montaña el 28 de julio, a las 9 de la mañana en la categoría damas y 11:30 para varones.

RECOMENDACIONES

​

​El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, solicitó a quienes acudan a estas actividades tener en cuenta las siguientes recomendaciones :

- No tirar objetos a la pista de competencia. Por ejemplo, botellas, banderines, flores, globos, entre otros.



- No intentar refrescar a los atletas con botellas o agua.



- No interferir en el circuito de competencia.



- No llevar mascotas, ya que pueden irrumpir en la competencia.