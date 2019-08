"¿Por qué dicen que si eres flojo no puedes lograr algo?", la pregunta de atleta tras ganar oro en Lima 2019

El joven clavadista Kevin Berlín se animó a confesar lo que pocos deportistas son capaces de decir: es flojo y a mucho orgullo. El mexicano, de tan solo 18 años, se hizo de una medalla de oro tras participar en la categoría de plataforma de 10 metros en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Luego de su gran triunfo en esta disciplina, el atleta se sinceró y aseguró que siendo "flojo" se puede lograr cosas importantes.

"La mira está en los Juegos Olímpicos. Hoy se dieron los resultados con mucho trabajo, aunque no pensaba en la medalla de oro porque fue una competencia muy cerrada", señaló el veracruzano tras su victoria.

"Yo soñaba con ir a unos Juegos Olímpicos, pero la verdad no soñaba en estar a Tokio 2020 por cosas que me han estado diciendo de que 'no puedes', 'solo ganas por suerte' o 'eres muy flojo'. No sé por qué dicen que si eres flojo no puedes lograr algo. Yo creo que sí soy flojo porque me tienen que estar arreando y me tienen que estar diciendo 'tienes que hacer esto' y así", agregó Berlín.

Las declaraciones del joven mexicano se han viralizado en redes sociales, donde miles de cibernautas respaldan su actitud relajada y se unen a su postura alabando su honestidad.



En Twitter se creo el hashtag #TodosSomosKevin el cual se viene usando por miles de tuiteros para ironizar lo dicho por Berlín.

Después de las reacciones en redes sociales, el atleta volvió a pronunciarse al respecto y señaló lo siguiente: "Lo que me faltaba era motivación y que creyeran en mí".