Judo en los Parapanamericanos 2019 EN VIVO desde el Polideportivo de la Videna con Antero Villalobos

Judo en los Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este domingo 25 de agosto desde el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo a partir de las 9:00 am. (hora peruana) y con transmisión de Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana y el streamign de ESPN. No te pierdas la presencia del team Perú con Antero Villalobos como representante en este para deporte.

El Judo en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 es muy similar al convencional, con la diferencia que este para deporte está adapatado para personas ciegas o con problemas de visión. La única diferencia con el deporte tradicional, es que la competencia inicia con ambos luchadores agarrados.

Judo en Parapanamericanos Lima 2019 | Horarios en el mundo



Perú 9:00 am. | Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana, ESPN (Streaming)

México 9:00 am. |

Ecuador 9:00 am. |

Colombia 9:00 am. |

Bolivia 10:00 am. |

Chile 10:00 am. |

Paraguay 10:00 am. |

Venezuela 10:00 am. |

Brasil 11:00 am. |

Argentina 11:00 am. |

Uruguay 11:00 am. |

España 4:00 pm. |



Antero Fred Villalobos es la carta peruana en este para deporte quien anhela a subirse al podio de esta competencia. El inicio no será sencillo porque en su serie tendrá que enfrentar al mexicano Eduardo Ávila, medallista paralímpico en Río 2016 quien viene con el objetivo claro de ser el mejor en la categoría. Precisamente el axteca le dará la bienvenida en esta competecia.

En su etapa de preparación, Antero Fred Villalobos ha pasado por varios torneos nacionales e internacional, buscando mejorar su técnica para ser un rival que sorprenda en estos Parapanamericanos.

En la categoría menos 81 kilos, en la que se encuentra Antero Villalobos, son cinco los participantes que se enfrentarán bajo el formato de todos contra todos, con combates de 4 minutos cada uno y donde el que acumule mayor cantidad de triunfos ganará la medalla de oro.

Judo en Parapanamericanos Lima 2019 | Programa de participación peruana en este para deporte



Menos de 81 kg Masculino Round Robin

(MEX) AVILA Eduardo (B3) vs. (PER) VILLALOBOS Antero (B1)

(CUB) RODRÍGUEZ Gerardo (B3) vs. (PER) VILLALOBOS Antero (B1)

(BRA) PEREIRA Harlley (B1) vs. (PER) VILLALOBOS Antero (B1)

(USA) OSTERGAARD Nathan (B3) vs. (PER) VILLALOBOS Antero (B1)

Judo en Parapanamericanos Lima 2019 | Precio de entradas



Regluar - A - S/. 10

Menores de 18 - A - S/. 5

Adulto mayor - A - S/. 5

Asiento de Silla de Ruedas - S/. 5

Acompañante de asiento de silla de ruedas - S/. 5

Judo en Parapanamericanos Lima 2019 | Mapa del evento de este domigno 25 de agosto