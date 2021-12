Juan Vargas vivió uno de sus mejores momentos a nivel futbolístico cuando jugaba en la Fiorentina (2008-2012). El ‘Loco’ se enfrentó a rivales de la talla de Andrea Pirlo, Francesco Totti o Ronaldinho. Con este último, tuvo una divertida anécdota en la previa de un AC Milan-Fiorentina.

Durante una charla con Cuto Guadalupe, el exdefensor habló sobre su experiencia en la Serie A italiana y recordó el día que ‘Dinho’ le ofreció un inesperado recibimiento en San Siro. Pensó que iba a pasar irreconocible en territorio de los ‘Rossoneri’, pero terminó llevándose una agradable sorpresa.

“Llegamos a jugar con AC Milan y estábamos por entrar a los vestuarios y yo pensé: estos qué me van a reconocer. Pero tu sabes que todos los ‘sudacas’ se reconocen y escucho: ‘Ey peruano, Vargas’, me dijo. Me estiró la mano ¿Cómo estás? nos saludamos. Uyyy sentí una vaina en el estómago”, contó Vargas en el programa ‘La fe de Cuto’, emitido por el canal de YouTube de Trome.

Juan Vargas recuerda anécdota con Ronaldinho (Video: Trome)

“Al final del partido me acerqué y le dije: me puedes dar tu camiseta y me la entregó. Son campeones del mundo y tienen esa humildad. Es lo que hay pues, eso es su esencia”, resaltó el ‘Loco’, orgulloso de su experiencia con Ronaldinho.

Vargas marca a Ronaldinho en San Siro (Noviembre de 2010). | Foto: AFP

Juan Vargas reveló que no habla con Guerrero ni Farfán: “Perdimos comunicación hace un tiempo”

Las figuras dentro de la selección peruana han ido cambiando con los años y eso también provocó que algunos jugadores pierdan la relación que tenían en el pasado. Precisamente, Juan Manuel Vargas se refirió a ese aspecto y reveló que ya no tiene contacto con Paolo Guerrero ni Jefferson Farfán.

“Hemos perdido comunicación desde hace un tiempo. Ya no nos seguimos en redes. Quisiera buscar una explicación, la raíz de todo eso”, fueron las primeras palabras del ‘Loco’ en una entrevista para el programa La fe del Cuto del Diario Trome.

“Ya no es la relación que teníamos antes. Nosotros hemos sido muy buenos amigos. De repente me equivoqué, pero hemos sido buenos compañeros, porque compartíamos bastante. Teníamos reuniones, salíamos juntos, aunque se acabó. El motivo... no lo sé. Tal vez algún día se sabrá, nos encerraremos en cuatro paredes, los tres o los cuatro (considerando también a Claudio Pizarro)”, agregó el exjugador de Universitario.