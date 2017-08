Juan Vargas le contestó a Farfán por sacarle en cara el Apertura de Alianza Lima

El 'Loco' Vargas, fiel a su estilo, le respondió a Jefferson Farfán por sacarle en cara el Torneo Apertura de Alianza Lima.

Como se recuerda, la 'Foquita' compartió una foto en Instagram tras el logro de los 'blanquiazules' y etiquetó al capitán de Universitario de Deportes.

"No me di cuenta [...] Me contaron, pero se me fue porque hay cosas más importantes. Pero todo es joda, nada más", manifestó Vargas al diario Depor.

Por otro lado, el ex jugador de la Fiorentina también aseguró estar feliz por el regreso de Farfán a la selección peruana. "Se estaba perdiendo mucho sin él", indicó.