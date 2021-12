Boca Juniors enfrentó al Barcelona en la Maradona Cup. El partido amistoso que terminó con triunfo del equipo xeneize por penales, se disputó en Arabia Saudita, donde Juan Román Riquelme también estuvo presente acompañando al plantel principal.

Horas antes del encuentro en memoria de Diego Maradona, Román habló para el diario ‘Marca’, donde recordó su paso breve en el equipo azulgrana: “Los sentimientos hacia el Barcelona siempre serán los mejores. Tuve la suerte de llegar al fútbol europeo gracias a ese club y solo por eso siempre le voy a estar muy agradecido. Estuve un año pero disfruté mucho”.

Por esos años, el ex futbolista coincidió con Xavi, gloria del Barcelona y actual técnico. Llenó de elogios a su ex compañero: “Xavi es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol español. Hay que darle tiempo pues acaba de llegar. Yo no tengo dudas que lo hará muy bien”.

El motivo por el que la estadía de Riquelme en el Barcelona fue corta y tuvo que ser prestado al Villarreal, fue por el estilo de juego del técnico neerlandés Louis van Gaal, quien dejó en claro en varias ocasiones que no pidió al argentino porque argumentaba que sin el balón, Riquelme no apoyaba al equipo. Llegó a decir que jugaban con 10.

Román no guarda rencor: “Me tocó como entrenador en Barcelona y traté de aprender en cada entrenamiento y cada partido con él y con el club. He disfrutado mucho de estar en esa institución y ojalá que Louis se encuentre muy bien allá donde esté”.

El objetivo de Boca Juniors para la temporada 2022 es ganar la Copa Libertadores. Hay muchos nombres que suenan como posibles refuerzos, pero todavía no hay nada confirmado.