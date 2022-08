Juan Reynoso debutó como futbolista profesional en Alianza Lima en 1986 y luego de un breve pasa por Sabadell FC de España, volvió al conjunto blanquiazul donde se ganó la titularidad. Sin embargo, en 1990, pasó a Universitario y dejó un malestar en algunos hinchas de la escuadra íntima.

Pese a que pasaron muchos años de ese polémico fichaje, la desazón de un sector de la fanaticada se extiende hasta la actualidad. No obstante, el popular ‘Ajedrecista’ expresó agradecimiento al equipo de La Victoria.

“Estoy muy agradecido a Alianza. Lo que hoy soy como gente de fútbol es por Alianza. Yo crecí en ese vestuario (...). Sé la esencia con la que nos hacen crecer en ese momento”, señaló el director técnico de la selección peruana a Equipo F de ESPN Perú.

Reynoso señaló que lamentó no haber explicado los motivos de su partido de Alianza Lima. “Algo que me reprocho a mis 52 años es no haber salido a decir qué paso en ese momento. Muchas veces he sido preso de mi silencio por no querer generar polémica o por tratar de evitar el morbo”, mencionó.

“Me dijeron tales y cuales cosas a mí y a mi padre. Nos ofendieron mal y ahí sí pateé el tablero. Yo fui, avisé, le hablé a los ojos a la gente que correspondía y nos dimos la mano, (pero) creyeron más en la palabra de terceros que en la mía”, añadió.

A pesar de estar en elenco crema, el exjugador mencionó que siempre guarda relación con los futbolistas del club blanquiazul. “Mis mejores amigos los hice en Alianza. Cuando salió campeón con la ‘U’, me fui a celebrar con los muchachos de Alianza, con aquellos ‘potrillos’ de la última generación”, acotó.