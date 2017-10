Juan Reynoso se despidió de Melgar y viajará a México

Llegó el momento de decir adiós. Entre lágrimas, Juan Reynoso se despidió del FBC Melgar de Arequipa para viajar a México y formar parte del plantel de Enrique Meza en el Puebla.

"Los buenos años que he vivido aquí en Arequipa, hacen que la despedida sea muy dura. Agradecer al pueblo arequipeño por el cariño y la hospitalidad. Es algo que no he vivido en ningún lugar de Lima y eso se lo voy a contar a mis hijos. Es un hasta luego y regresaré, Dios quiera", declaró en conferencia tras el empate 2-2 ante Sport Rosario.

Desde la tribuna, la afición reconoció el trabajo del estratega y levantó emotivas pancartas hacia quien los hizo campeonar el descentralizado 2015.

Desde su cuenta de Twitter, el club arequipeño también le agradeció a Reynoso por su desempeño desde el banquillo.