Juan Pablo Varillas quedó eliminado en la primera fase de Roland Garros Auger-Aliassime (3-2). Pese a la derrota, el representante peruano dejó una buena impresión al ganar los dos primeros sets, aunque luego el rival ganó el partido al relucir su jerarquía.

Tras varias semanas de esa experiencia, el atleta nacional recibió una buena noticia este lunes ya que escaló seis puestos en la clasificación que la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) publicó este lunes en su página web. Así, el deportista se ubica en el puesto 115.

Juan Pablo Varillas sumó 28 puntos y ahora cuenta con 532 unidades. De esa manera, también se convierte en el peruano mejor posicionado en la presente clasificación.

Por su parte, el primer puesto lo continúa ocupando Novak Djokovic y es seguido por Daniil Medvedv que se ubica segundo. Asimismo, Alexander Zverev se mantiene en la tercera casilla, mientras que el flamante campeón de Rolando Garros, Rafael Nadal, escaló hasta el quinto lugar.

Juan Pablo Varillas es el peruano mejor ubicado. Foto: ATP.

Varillas se pronunció acerca de su participación en el Roland Garros

A pesar de la derrota, el representante nacional recalcó que estuvo satisfecho por su participación. “Obviamente hay nervios, pero creo que supe manejar muy bien los momentos, la tensión y debe haber sido uno de los partidos que menos nervios he sentido. Creo que fue un partido excelente de parte mío. Más allá del resultado, me voy contento con lo que hice en la cancha. Obviamente me hubiera gustado ganar”, expresó.

Juan Pablo Varillas mencionó que este tipo de torneos ayuda a ganar jerarquía para los siguientes enfrentamientos. “La única forma de acostumbrarse a eso es vivir ese tipo de situaciones. Puedo hacer 10 horas físico por día, pero vivir ese tipo de situaciones te da la experiencia para poder manejar mejor los momentos y poder llegar lo más tranquilo a cinco sets y poder jugar normal. Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a la intensidad de estos jugadores”, explicó.