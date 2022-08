Juan Pablo Varillas, quien hace algunos días alcanzó el Top100 en la clasificación ATP, enfrentará un nuevo reto con la misión de seguir escalando y llevarse un nuevo título. En esta oportunidad, el tenista nacional participará en el DIRECTV Open Lima Challenger.

El deportista nacional debutará este martes en la competición ante su colega brasileño Pedro Boscardin Días en la cancha central del Jockey Club a partir de las 7 p. m. (hora peruana). Los hinchas podrán ver la participación del popular Juanpi en vivo, pues las entradas salieron a la venta en Joinnus.

De esa manera, Juan Pablo Varillas volverá a las canchas luego de su derrota en los octavos de final de ATP 250 de Kitzbühel ante Albert Ramos Viñolas (6-3 y 6-4). Pese al resultado, el atleta había cosechado triunfos y eso le permitió subir hasta la casilla 97 del ATP.

Sin embargo, el tenista cayó al puesto 100 del ránking-perdió 15 unidades que no defendió en Cordenons- y así arranca la semana. Por eso, los puntos que sume en Challenger de Lima y lo que logre la próxima semana en Santo Domingo ayudará a que ascienda.

El tenista nacional se ubica en la casilla 100 de la clasificación del ATP.

Es importante mencionar que Juan Pablo Varillas no será el único peruano presente en el torneo. Nicolás Álvarez (311), Arklon Huertas Del Pino (455), Conner Huertas Del Pino (520), Gonzalo Bueno (1054) e Ignacio Buse (1505), estos dos últimos competidores fueron finalistas en la modalidad dobles Roland Garros Junior 2022, también participarán.

Varillas y su emoción por participar en el Open Lima Challenger

El tenista se mostró emocionado por participar en una cancha donde dio sus inicios en el deporte de la raqueta. “He vivido mucho acá, he aprendido en la academia. Estoy feliz de poder jugar acá. Me pone muy contento jugar acá, no solo por el club, sino por el tenis peruano que tiene dos torneos Challenger en el año”, expresó en declaraciones a El Comercio.