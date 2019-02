Juan Novoa: "Es una vergüenza que nos quiten la sede por no poder organizarlo"

El periodista de Deportes de Perú21, Juan Novoa, analizó la decisión que tomó la FIFA de quitarnos la organización como país anfitrión del Mundial de Fútbol Sub 17 que se iba a jugar este año.

"En el comunicado ( Federación Peruana de Fútbol ) hablan de una garantía gubernamental que tiene que ver con impuesto, pero información extraoficial señalan que las obras de los estadios no iban a estar terminadas hasta cinco días antes del inicio del torneo en octubre. Entonces, la FIFA hizo una análisis de riesgo y se dio con esta sorpresa", indicó el periodista.

" Todo esto impacta negativamente en la imagen de nuestro país. Es una vergüenza que nos quiten la sede por no poder organizarlo", agregó.

Juan Nova también señaló que nuestro país no está preparado, por su infraestructura, para realizar un torneo de fútbol internacional. Las sede donde se iban a disputar el Mundial Sub 17 eran: Estadio Miguel Grau (Piura), Estadio Nacional (Lima), San Marcos (Lima), Jorge Basadre (Tacna) y 25 de noviembre (Moquegua).

" En estos momentos no (está preparado para organizar un Mundial de menores) y lo vemos en el desarrollo de la Liga 1, ya van dos fechas, y hay canchas que no están en condiciones para que se realice fútbol profesional. Vemos este problema de infraestructura en el torneo local y no cumple con los estándares exigidos por FIFA", precisó.

Con respecto si la decisión de la FIFA tendría relación con las investigaciones del ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, el periodista de Perú 21 mencionó: "No creo que sea directamente porque Oviedo esté encarcelado, sino tiene que ver con los problemas financieros que se vive en la Federación Peruana de Fútbol".

"También está la manera improvisada que se manejó para lograr la sede del Mundial Sub 17 y eso nos está pasando factura. Este certamen no estaba previsto, recién se dio a conocer el año pasado, en medio de la euforia de la participación en el Mundial de Rusia. Ahora nos damos cuenta que no estamos preparados para organizarlo", añadió.

Ahora la selección peruana de menores tendrá que buscar su clasificación para el Mundial Sub 17, que aparentemente tendrá como país anfitrión a Brasil.

