El peso es algo que a Juan Manuel Vargas le preguntan de forma constante y el mismo jugador de Universitario de Deportes ha asegurado, en más de una ocasión, que está en óptimas condiciones. Pero este jueves, el 'Loco' le hizo gala a su apodo y confesó que "me gustaría venir calato y que me pesen".

El volante de Universitario de Deportes fue retante y divertido para hablar de su estado físico."No sé de que hablan, de los kilos de más, me gustaría venir calato y que me pesen, pero hay damas presentes", señaló el jugador de 34 años, que asegura siempre entregarse al máximo por su club.

"Es fácil sentarse en un escritorio y escribir, pero les aseguro que cuando yo juego siempre trato de dar lo mejor", agregó.

Juan Manuel Vargas siguió con el tema y señaló que "me siento tranquilo" porque "a mi mujer le gusto". Pero más allá de las bromas, el volante de Universitario de Deportes señaló que "ya no soy el muchachito de 22 años que pesaba 88 kilos".

"He ido donde muchos nutricionistas -señaló Juan Manuel Vargas- y el organismo cambia. Yo me veo al espejo y me siento bonito y rico", sentenció.

