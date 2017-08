Germán Leguía no ocultó su molestia al ser consultado por el presente de Universitario bajo la dirección de Pedro Troglio y criticó la discreta influencia de Juan Manuel Vargas en el equipo crema.

"Tengo mucho respeto por Juan Vargas y el amor que le tiene a Universitario de Deportes, pero no es la imagen del equipo. La 'U' hoy no tiene un líder en el campo", manifestó el ex gerente merengue en 'Radio Nacional'.

"Están ajustando. No sé por qué ni cuál es el problema, pero no hay nada de fútbol", añadió Germán Leguía en la comunicación de este lunes con el citado programa radial.