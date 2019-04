¡Fuerte crítica! Cominges dice que los jugadores peruanos no cuentan con "estándares de calidad"

No se calló nada. Juan Cominges , ex futbolista peruano, tuvo duras palabras contra los jugadores del medio local . Luego de la lamentable participación de Alianza Lima y Sporting Cristal esta semana en Copa Libertadores, se animó a opinar sobre nuestra realidad futbolística en conversación con Radio Ovación.

"Me parece que en la mayoría de jugadores, en todo caso, no cumplimos con esos estándares de calidad en los aspectos físico y técnico y un montón de cosas más", señaló el ex Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Con los rimenses fue campeón nacional en el 2004.



"Estamos atrasados en infraestructura con relación a los demás equipos de Sudamérica, estamos atrasados con la educación. Todos los hinchas del fútbol estamos a la expectativa con que los clubes peruanos mejoren en torneos internacionales", añadió Juan Cominges.



Cominges, quien tuvo experiencias en clubes del extranjero, realizó una autocrítica a la Liga 1. El ex futbolista reconoció que el cambio está en uno mismo.

"Si no nos miramos y siempre buscamos excusas es muy probable que no haya espacio para aprender. En ese contexto estamos metidos todos los que queremos el bien del fútbol peruano. A raíz de mirarte yo creo que pueden surgir nuevas oportunidades", concluyó.



