Juan Carlos Oblitas, exfutbolista, y admirado por su físico desde muy joven, eligió su hogar antes que una vida de escándalos. ¿Cómo lo hizo? En entrevista con Trome responde cómo evitó las tentaciones.

“La pelotita siempre atrae mujeres bellas y la tentación, a veces, es insuperable...”, le pregunta el periodista. Y Oblitas dice: “Me casé joven y siempre me dije: ‘O escojo la felicidad de mi matrimonio o me vuelvo loco’”.

Obviamente apostaste por lo primero.

Siempre preferí el cariño de mi esposa y mis hijos.

¿Cómo se hace para escapar de tremendas tentaciones?

Aplicando la inteligencia emocional.

Desarrolla el concepto...

Solamente hay que elegir una vida tranquila y si no quieres eso, no te cases.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Así derrotó Dustin Poirier a Dan Hooker en el UFC de Las Vegas (Getty Images / Video: ESPN)