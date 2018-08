Juan Carlos Oblitas , director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) , brindó este miércoles una conferencia de prensa para aclarar temas puntuales sobre Ricardo Gareca y los cuestionamientos a Edwin Oviedo.

Pero en un momento de la conferencia, el periodista Carlos Alberto Navarro, el popular 'Tigrillo', tomó el micrófono para, más que hacerle una pregunta, pedirle a Oblitas que dé un paso al costado.

"Juan Carlos, hablaba por todo el trabajo que has hecho con Ricardo Gareca e inclusive con Edwin Oviedo y digo inclusive porque tú estabas hablando de un equipo y no se puede separar el equipo dirigencial del equipo, sin embargo, han pasado algunas cosas terribles", comenzó diciendo.

"No es una pregunta, es un pedido, no dudo de la manera en cómo te has conducido porque siempre, son los conceptos claros que has soltado cuando algo no te ha gustado. Está clarísimo que esto no te gusta pero que igual la gente te va a seguir respaldando (...) tú vas a volver a ser llamado y creo que tú deberías dar un paso al costado y respondas a lo que yo sí creo que tú estás pensando y el país entero te va a devolver el cargo", completó.

La respuesta del director deportivo de la FPF fue simple: "no tengo nada que contestar, ha sido un pedido, lo acepto y te agradezco".