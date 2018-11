El nombre de Juan Carlos Oblitas sonó tanto en estos días por unas imágenes que se viralizaron en redes sociales. El ex jugador de la selección peruana y ahora dirigente conversaba -en las fotos- junto a Edwin Oviedo , presidente de la Federación Peruana de Fútbol .

Los usuarios de Facebook y Twitter criticaron a Oblitas por su "cercanía" con el cuestionado Oviedo, sobre todo, por el nuevo pedido de prisión preventiva en su contra.

Pero el 'Ciego' rompió su silencio y habló para el diario El Comercio. "Esa es una toma de la inauguración de la cancha en la Videna de Chaclacayo. Edwin Oviedo me pidió que lo acompañe, yo pensé que solo iba a estar la parte técnica y al final hubo mucha gente", comenzó diciendo.

"De todos modos, fue una reunión privada, sin prensa. En un momento de la reunión llega Edwin, yo lo llevo a un lado y allí aparece esa toma que ha circulado en algunos medios y redes", reveló Juan Carlos Oblitas.



También confirmó que le advirtió a Oviedo sobre las personas que lo rodean, que están cuestionadas por sus relaciones turbias.

"Estábamos hablando básicamente sobre sus temas personales, todos sabemos lo que está pasando. Le dije que separe sus temas, que los solucione y que me deje el tema deportivo a mí en la Federación. Y también le hablé de cosas que están pasando en la Federación, de gente muy cercana a él y que no me gustan. Le dije textual: 'hay gente muy intrigante alrededor tuyo y yo los tengo entre ceja y ceja'. Así de simple", añadió.

"Estas imágenes con Edwin se han filtrado sin mi consentimiento y esto lo ha hecho el área de Relaciones Institucionales de la Federación misma, que está encargada a Guillermo Ackermann. No es la primera vez que lo hace y ahora lo hace conmigo. Eso está muy mal, a mí tienen que preguntarme antes de filtrar o compartir imágenes mías", sentenció.



TE PUEDE INTERESAR: