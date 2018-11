Juan Carlos Oblitas denunció que desde la FPF filtraron imágenes con Edwin Oviedo

Juan Carlos Oblitas , director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, se mostró molesto y denunció que desde el área de Relaciones Institucionales de la FPF filtraron las imágenes en las que aparece con el titular de la entidad citada, Edwin Oviedo . Oblitas habló con el diario El Comercio y explicó la situación de la escena, realizada en la inauguración de una cancha en la Videna de Chaclacayo.

"Estas imágenes con Edwin se han filtrado sin mi consentimiento y esto lo ha hecho el área de Relaciones Institucionales de la Federación misma, que está encargada a Guillermo Ackermann. No es la primera vez que lo hace y ahora lo hace conmigo. Eso está muy mal, a mí tienen que preguntarme antes de filtrar o compartir imágenes mías", dijo Juan Carlos Oblitas.

El director deportivo calificó el hecho como una invasión a su privacidad. "Estoy muy molesto con esta gente, porque siguen haciendo cosas que pasan por encima de mi función. No puede ser que este señor Ackermann esté utilizando su puesto, sabe Dios con qué intereses. Desde la misma Federación han invadido mi privacidad con esas imágenes", agregó.

Asimismo, Oblitas aclaró el contexto sobre las imágenes junto a Edwin Oviedo. "Estábamos hablando básicamente sobre sus temas personales, todos sabemos lo que está pasando. Le dije que separe sus temas, que los solucione y que me deje el tema deportivo a mí en la Federación. Y también le hablé de cosas que están pasando en la Federación, de gente muy cercana a él y que no me gustan", señaló.

El acusado Guillermo Ackermann, Gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la FPF dio su descargo al mismo diario. "No sé muy bien de qué me hablas. Yo no he filtrado ninguna imagen de Juan Carlos Oblitas. El departamento de Relaciones Institucionales no tiene nada que ver con eso. Lo puedo asegurar categóricamente", se defendió.