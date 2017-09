Juan Carlos Oblitas: "Solo Brasil nos ha superado, después todos los rivales fueron muy parejos"

La selección peruana está muy cerca de asegurar su clasificación al Mundial Rusia 2018. Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), resaltó que la blanquirroja ha pasado por un proceso de cambio positivo.

"Se está dando algo para que el jugador se destaque y se la está creyendo, solo Brasil nos ha superado, después todos los rivales fueron muy parejos. Lo bueno es que hemos potenciado a muchos jugadores y le dimos la dinámica ganadora", señaló Oblitas a Gol Perú.

Además, dejó en claro que la bicolor viene realizando resultados impensados.

"Hemos roto esquemas, no mitos, sino realidades, porque nunca habíamos ganado en Quito y Asunción, a pesar que en esas ocasiones éramos muy superiores. El punto de quiebre no fue contra Venezuela, sino contra Uruguay, fue uno de los mejores de visitante, casi lo empatamos, y es ahí donde digo este equipo la puede hacer", precisó.

Oblitas se animó a dar su opinión sobre los seleccionados que reemplazarán a los suspendidos.

"Me preocupa más quién irá por Ramos porque Araujo sale de una lesión y el llamado es Santamaría, que me encanta como defensa, igual a Juan (Reynoso), pero no ha jugado mucho en eliminatorias. Por Cueva puede ir Jefferson (Jfferso), por Carrillo puede ir Polo", señaló.