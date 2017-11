La Segunda División este año se ha visto manchado por serias acusaciones de sobornos. Todas las denuncias apuntan a supuestos malos actos por parte de personas ligadas a la Universidad César Vallejo y aunque nada ha sido comprobado aún, un nuevo testimonio se suma.

Esta vez fue el turno del Deportivo Hualgayoc, equipo que llegó al último tramo del campeonato peleando el ascenso. Su entrenador, el ex jugador José 'Pepe' Soto, denunció que horas antes al partido que su club disputó frente a la César Vallejo, sus jugadores recibieron ofertas para perder.

"Acá hay problemas de pago. Y nos llamaron diciendo 'no te van a pagar, con lo que te vamos a dar tienes dos meses para que pases una buena Navidad'", contó Soto a Radio Ovación.

"No sabíamos quién nos llamaba, pero fuimos muy sanos y no grabamos nada. Pero gracias a Dios jugamos un compromiso bárbaro. Celebramos como si fuéramos campeones, los campeones de la dignidad", enfatizó el ex capitán de Alianza Lima.

El partido se jugó este domingo y el Deportivo Hualgayoc venció 1-0 a la César Vallejo en Cajamarca.

Por el momento, las acusaciones de soborno a distintos clubes de la Segunda División se encuentra en investigación. En un comunicado difundido el domingo, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADPF) indicó que esperarán el fallo de la Comisión de Justicia para tomar una determinación.

La Tabla de Posiciones terminó con César Vallejo y Sport Boys empatados con 57 puntos por lo que tendrían que jugar un partido extra para definir al campeón.