Tras el destape del más reciente escándalo sexual del fútbol paraguayo, el legendario portero José Luis Chilavert se pronunció sobre el presunto triángulo amoroso entre el presidente de Rubio Ñu, el futbolista Bernardo Gabriel Caballero y su actual representante.

El recordado guardameta utilizó sus redes sociales para dar su punto de vista sobre el polémica tema.

"Sepan ver con quiénes trabajan sus hijos en todos los deportes. No los dejen solos", manifestó el ex cancerbero en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, tras la difusión de una foto comprometedora entre Caballero y el mandamás del Rubio Ñu, Antonio González, se reveló una que ambos mantenía un tipo de relación, noticia que remeció en los medios deportivos de Paraguay.

"Él siempre me coaccionó. Primero por lo de la foto y luego diciendo que nunca me iba a dar mi pase. No avaló que yo me vaya de ahí. Tenía la esperanza y soñaba siempre con ser un futbolista exitoso. Ahora quiero que esto que me pasó no le pase a nadie", precisó el jugador.

Tras las intenciones de Caballero de salir del club, González se mostró enfurecido y lo acusó de ser mal asesorado por Valentín Ozuna, su actual representante y pareja.

"Sé que hubo otros jugadores que tuvieron relaciones con él. Era una cuestión normal. Nos condicionaba. Nos decía que nos iba a promocionar, que nos iba a vender a un club más grande. Cosa que nunca hizo. Al contrario, él siempre truncaba todo eso", indicó.