José Luis Chilavert sobre Maradona: "La droga mata y no te deja razonar" [FOTOS y VIDEO]

El ex guardameta de la selección paraguaya José Luis Chilavert tuvo duras palabras contra Diego Armando Marad ona . Recordemos que el argentino estuvo presente en el cierre de campaña de Nicolás Maduro , con miras a las elecciones presidenciales de Venezuela , y el paraguayo no dudó en arremeter contra el 'Pelusa'.

"Vergüenza Mundial, queridos jóvenes sepan que la droga mata y que no te deja razonar, porque te quema las neuronas" , escribió Chilavert en Twitter .

(Twitter/@@JoseLChilavert_) (Twitter/@@JoseLChilavert_)

No es la primera vez que el ex seleccionado de Paraguay critica al ex jugador de Boca Juniors . Maradona al ser elegido como embajador de la FIFA fue calificado por Chilavert como "el felpudo de Infantino ".

Hasta ahora 'Diegol' no ha respondido los calificativos del paraguayo, sin embargo en las próximas horas podríamos ver una lucha en Twitter entre ambas estrellas del fútbol sudamericano.