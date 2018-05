José Luis Chilavert , otrora referente de la selección paraguaya , refirmó este lunes su respaldo a Paolo Guerrero y recomendó a la FIFA que se habilite al referente de la bicolor para Rusia 2018 .

En comunicación con el programa 'Fútbol Como Cancha', el recordado portero destacó las cualidades del atacante nacional, quien se reunirá este martes en Suiza con Gianni Intantino , presidente del máximo ente rector del fútbol mundial, tras ser suspendido por 14 meses en el TAS.

" Guerrero no es cualquiera, es una leyenda viviente que tenemos en el fútbol mundial y van a tener que pasar miles de años para poder suplantar a un atacante como él. A Perú, desde el trabajo que ha hecho Ricardo Gareca , le ha ido muy bien. Me pongo en la piel de los jugadores porque ir al Mundial no es algo de todos los días, es como llevar a un chico humilde a Disney", indicó Chilavert en su reciente pronunciamiento.

Posteriormente, el ex arquero señaló que "la FIFA debería liberarlo (a Guerrero) para jugar el Mundial", con la intención de "poder limpiar una pequeña parte de la contaminación que hay en el fútbol" .

"La FIFA hace poco ha sancionado de vida al ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Marco Polo del Nero. Sin embargo, hace 4 meses era amigo íntimo de Gianni Infantino. Si a él le avalaron todo en su momento, por qué ahora no lo pueden escuchar a Guerrero?", acotó.