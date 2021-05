Yo te conozco. Tú eres Chávarri”, le dijo un cliente. Extrañado le preguntó de dónde lo conocía. “Tú tienes que ser el siguiente centro delantero de la selección”, insistió. No salía de su sorpresa. Jose Chávarri tenía 26 años, había estudiado Derecho, era secretario notarial y atendía a un extraño que vino a protestar una letra. “Deja tu trabajo”, agregó y le propuso pagarle lo que ganaba en la notaría, ponerle entrenadores y buscar pruebas en equipos. Lo había visto jugar en el Carmelitas. Un episodio que parece arrancado de un guion de ficción, fue tal vez la primera escena detonante para dedicarse al fútbol, pero sobre todo más allá de la cancha.

Jose Chávarri tiene 52 años. Ha sido scout, analista de videos, entrenador de menores por la Federación Holandesa de Fútbol. En 2016, antes de entrar a la televisión, estuvo a punto de trabajar en el Manchester United. Y hoy es coach de vida y uno de los conductores del programa deportivo de TV Al Ángulo, en Movistar Deportes.

Tiene una fotografía pateando latas. En ella es un niño de dos años de edad en un descampado intentando dominar el balón que no era balón. Pateaba todo. “Hasta ahora voy por la calle pateando cosas”, me dice. Siempre tuvo la necesidad de dominar con los pies, quizás como una forma de encontrar el equilibrio. “La pelota está en mí, es un don”, sentencia.

-Vivir solo y con COVID-19, ¿el miedo no es mayor?

Todos tenemos miedo a algo. Pero hace un tiempo que asumí la muerte como parte de la vida. Empecé a reflexionar acerca de la naturaleza humana recién hace unos cuatro años, cuando me convertí en coach. Por eso cuando me dio COVID, en abril, asumí que también podía morir.

-Deduzco que eres pragmático. ¿En el fútbol es mejor ser así?

Depende del lugar que tengas. Si eres entrenador, puedes ser emocional, pero tienes que ser mucho más racional. El jugador es más emocional. El gerente deportivo al momento de tomar decisiones no puede ser emocional.

-¿Dirías que por tu forma de ser más racional es que has sido, finalmente, cazatalentos, coach y conductor de TV?

Yo hubiera amado ser futbolista profesional. Lo intenté, quise serlo, pero mi padre en aquel entonces no me lo permitió. Vengo de una familia bastante patriarcal.

-¿Qué te dijo?

Tenía 17, 18 años, y me dijo que un futbolista no ganaba dinero, pero el dinero era lo último que me interesaba. Me dijo que tenía que estudiar.

-¿No te rebelaste, Jose?

Yo venía de una familia donde lo que decía el padre era lo que tenía que hacerse. Pero no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Hubiera amado ser futbolista profesional, pero no sé si mi condición física me hubiera alcanzado. Calidad técnica tenía y me sobraba. De hecho, en algún momento ‘me rebelé’: cuando acabé mi carrera de abogado le dije a mi padre: ya cumplí contigo, ahorá déjame a mí hacer lo que yo quiera.

-¿Y qué te dijo?

No podía decirme nada, porque ya no vivía con él. Entré al Deportivo Municipal, en el equipo donde estaban Tempone, Miguelón Miranda que en paz descanse, ‘Pachito’ Guzmán. Pero cuando iba a firmar mi contrato, me fui a jugar una final de fútbol playa y me rompí el segundo metatarsiano de un pie. Y fue una señal de que eso no era para mí. Y lo dejé.

-¿Tu padre no te dijo: “yo te dije”?

A partir de los 23, 24 años, que comencé a vivir solo, tuve una relación muy distante con él.

-¿Estabas molesto porque no te dejó dedicarte al fútbol?

Es probable que estuviera molesto pero no por eso. Mi padre y yo nos parecemos mucho. Ambos tenemos un carácter bastante impulsivo y, entonces, solíamos discutir. No teníamos contacto.

-Pero entiendo que él te pagó los estudios para que seas coach. ¿Hubo una reconciliación?

Claro que sí. Esa reconciliación se dio después de mucho tiempo. Tuvimos contacto esporádico durante todo el tiempo que estuve en Europa. Me reconcilié con mi padre cuando regresé a Perú, allá por el año 2010, cuando ambos entendimos ciertas cosas. Hoy tenemos una relación súper cordial. Él ahora está en España y está próximo a los 80 años. Ha sido contador y gerente de empresas, ahora está jubilado.

-¿Por qué te fuiste a Europa?

Mi madre fue española y yo también tengo pasaporte comunitario. Y tomé la decisión de hacer un doctorado en Derecho y me fui. Pero fui un poco ingenuo y apenas llegué me di cuenta de que no era para mí. Tuve trabajos de toda índole, como barman, repartiendo periódicos, en discotecas, como chofer, de todo. Y ya en Holanda la cosa cambió. Trabajé en una empresa de servicios financieros durante cuatro años.

-¿Y en qué momento juegas con Frank Rijkaard y trabajas para Patrick Kluivert?

Jugué en el AFC Amsterdam, que tenía equipos de senior. Era un club que quedaba cerca de mi casa y era parte del plan que tenía de meterme en el mundo del fútbol, y para eso tienes que tener conexiones. Y como la madre de mi hija es holandesa, ella me dio esa alternativa. Fui seis años scout del Twente y Kluivert era entrenador de la reserva, donde estaba Renato Tapia. Me vi involucrado en el trabajo que hicimos para Renato. Estando en Holanda ya había seguido la carrera de entrenador de menores y empecé a trabajar como voluntario en varios clubes.

-¿Qué hizo que te decidieras, finalmente, por el fútbol?

En algún momento te haces la pregunta: ¿es esto lo que quiero para mi vida? Yo tenía un trabajo estable y bueno, vivía en una casa maravillosa. De repente un día me pregunté si quería estar en ese escritorio el resto de mi vida.

Jose Chávarri estudió Derecho, fue entrenador de menores, cazatalentos y hoy es coach de vida.

-¿Renato Tapia y Juan Reynoso hoy son nuestros peruanos más ilustres en el fútbol internacional?

Renato puede jugar donde él quiera. Su techo es el que decida. Y lo de Reynoso es impresionante y es un orgullo. Es un hombre que ha tenido mucha paciencia; tiene una capacidad de manejo de vestuario y de entendimiento del fútbol que lo pone por encima de la mayoría de entrenadores peruanos.

-¿Es el llamado a ser el futuro entrenador de la selección?

Por qué no. Prefiero a alguien directo, que dice las cosas sin filtro. Ser directo te ahorra tiempo.

-La ‘U’ hace unos días ganó. Por fin un equipo peruano logra un resultado positivo en la Copa Libertadores. ¿Qué hacer para que nos vaya bien en ese torneo?

Lo que siempre digo: aquí tiene que cambiar todo, todo, todo. Dicen que hay cosas que se están haciendo bien, que alguien me cuente cuáles son, que nos las termino de identificar. Estos resultados esporádicos son consecuencia de la famosa garra de la ‘U’, pero no viene de un trabajo de años ni de menores. Hay que empezar de cero, hay que tirar todo abajo y reestructurar el fútbol peruano. Empezando por que no cualquiera pueda abrir una escuela de fútbol. Tenemos que formar personas, ciudadanos. Hay que educar. Un país sin educación está condenado a ser ignorante y un país ignorante está a merced de cualquier persona que tenga una neurona.

-Alianza con Farfán parece que no despega.

Muchos hablan de que hay que seguir esperando a Farfán. Discutir la calidad de Farfán no tiene ningún sentido. Junto a Pizarro y Guerrero son los futbolistas peruanos más exitosos en el extranjero en la historia (del fútbol peruano). Eso no me cabe ninguna duda. Ojo, no hablamos de los mejores, sino de exitosos a nivel de clubes en el extranjero. No sé si veremos a un Farfán en un nivel superior. Al mejor Farfán ya lo vimos. Este equipo tiene buenos jugadores, pero creo que no los están poniendo en el lugar correcto.

-¿Y qué pasará con la selección? Venimos mal, hay cambios de fechas e incluso la política ha entrado a tallar.

No me gusta hablar de política, porque para mí todos son iguales, no hay excepción. Pero si un futbolista considera optar por alguna inclinación política, es decisión suya. No creo que eso afecte su rendimiento en el campo. Sí creo que la selección pasa por un momento súper complicado. Será importante que se vuelvan a juntar y a tener esa afinidad. Se nos vienen fechas muy complicadas. Con dos empates estaría más que feliz.

-¿La ves más difícil que la eliminatoria pasada cuando parecía que la selección quedaba eliminada?

Totalmente. Estas dos fechas serán un punto de quiebre. Estamos últimos con un punto. Pero mi fe está incólume, creeré en la selección siempre, aunque no clasifique al mundial. Ellos me devolvieron la alegría, me devolvieron la fe. Pero no sufro de ceguera.

-Hoy eres coach, además de trabajar en la televisión. ¿En qué consiste ser coach?

Soy coach de vida. Acompaño en procesos de cambio personal. El coach no te dice lo que tienes que hacer. Ayudamos a la persona que cambie lo que quiere cambiar y que descubra lo que realmente quiere, porque muchas veces no sabemos lo que queremos, y ahí está el fondo del asunto.

-¿Qué le diría el coach al conductor de televisión?

(Risas). La reflexión que le plantearía es: ¿qué te falta y cuáles son tus carencias?

-¿Y qué te falta?

Uy, eso te lo cuento en otra entrevista (risas).

-¿El programa propio?

De hecho tengo varios proyectos estancados. Ahorita preparo una master class sobre hábitos para una vida y bienestar. Me gustaría tener un programa propio, por supuesto. Pero también quiero empezar un podcast de entrevistas, un canal de YouTube. Creo que el futuro está en las redes, en lo digital. Creo que la tele irá desapareciendo, aunque me toque a mí también. Para progresar y evolucionar en ese camino de la iluminación tengo que deshacerme de los deseos, de desear cosas; dejar que las cosas pasen, aceptar, fluir y ser consciente.

-¿Qué le dirías a tu padre después del camino andado, después de aquella vez que te dijo que estudies Derecho? Capaz lee esta entrevista desde España.

Uy, estás tocando fibras. Primero que lo amo. Lo que tengo para él es agradecimiento por todo lo que me ha dado en la vida. Si bien no terminé como abogado, haber estudiado y trabajado en lo jurídico me dieron un criterio que uso ahora. Me dio mucho. Mi padre es mi maestro de vida.

Lo que se viene.

AUTOFICHA:

- “Soy Jose Antonio Chávarri González. Tengo 52 años. Nací en Lima, en Jesús María. Acabé el colegio y estudié Derecho en la Universidad de Lima. Pero juego desde que tenía 2 años de edad. Mi padre jugaba en el colegio a nivel amateur, pero no quiso ser futbolista”.

- “Mi padre también era centrodelantero. Si de alguien heredé el fútbol, imagino que fue de él. Ha jugado hasta que sus rodillas se lo permitieron, hasta los 60 y pocos. De los trabajos que hice en el fútbol, puedo resaltar seis años como scout, analista de videos y entrenador de menores”.

- “Hace casi tres años estudié para coach aquí en el Perú, en el International Coaching Community (ICC). En el 2016 estuve a punto de trabajar en el Manchester United, pero buscaban alguien en Chile. Pasé todo y llegué a la entrevista final en Argentina. Pero encontraron un scout en Chile”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Janick Maceta: "Tener la corona es secundario, lo importante es que te escuchen"