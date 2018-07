José Carlos Yrigoyen: "Edwin Oviedo se está blindando con el fútbol"

El actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol , Edwin Oviedo , está en la noticia, pero no por éxitos deportivos. Sus problemas judiciales escapan ya del marco deportivo y adquieren un carácter de interés político y nacional. Por ello, José Carlos Yrigoyen , escritor y reconocido hincha del fútbol, no duda en tomar una postura crítica respecto al empresario y dirigente cusqueño.

¿Cuánto daño le está haciendo al fútbol Edwin Oviedo?

Antes de que explote todo, no era novedad que Oviedo era una persona cuestionada por temas judiciales y, pese a eso, se soportó y se toleró porque fue parte de un proceso deportivamente exitoso, como fue lo del Mundial. Ahora que reventó, todo comienza a dañar al fútbol en todos sus ámbitos porque desestabiliza la parte dirigencial, desestabiliza a nombres claves en el proyecto, como Juan Carlos Oblitas o Antonio García Pye, quienes junto a otros han logrado sacar a la FPF del lugar oscuro donde estuvimos casi cuatro décadas. Su presencia genera desprestigio y desestabilización, y es por eso que los propios Oblitas y García Pye podrían renunciar, como se viene especulando, y, entonces, esto reduce notablemente las chances de que Ricardo Gareca renueve con la selección.

¿Oviedo se está sirviendo del fútbol para blindarse?

Al inicio yo veía un discurso muy humilde. Incluso leí en una entrevista que él no pensaba en la reelección. Luego de unos seis meses, cuando estábamos a punto de empezar el Mundial, lo entrevisté y me dijo que no era así, que no había dicho eso y que no era momento para hablar del tema. Entonces, vi que su perfil se volvió más notorio, comenzó a tomar más protagonismo y ya podemos decir, sin lugar a duda, que Oviedo intenta blindarse con el fútbol y usufructuar el éxito deportivo para escudarse ante los medios y la sociedad.

¿En qué aspectos directamente estaría afectando la situación de Oviedo al fútbol?

Él está desestabilizando el correcto trabajo que se viene realizando en el fútbol. El pedido de haber dado un paso al costado es totalmente racional y lógico. Él se está aferrando a un cargo de manera egoísta por el momento de popularidad que vive la selección, una popularidad que no tenía hace más de 30 años y eso es pernicioso para nuestro fútbol.

¿Cómo se interpretan los distintos pedidos de renuncia o licencia hacia su persona?

La ADFP habla de licencia, pero en realidad es una forma de decirle “tu presencia es dañina y perjudicial”, pero dicho de forma muy diplomática y correcta para no causar un trauma muy grande en la federación y a la vez lograr que Oviedo se vaya del cargo. Se entiende que de forma circunstancial, él participó en este éxito deportivo y, con más razón, su presencia termina siendo negativa.

¿Ante quién estamos? ¿Quién es Edwin Oviedo?

Es una persona que entiende bien las mañas de la política, con un discurso amable, a veces hasta zalamero, pero que también deja la sensación de ser impostado. Se asemeja mucho a la forma de ser del político promedio, sin ser esto un halago.

¿Crees que Gareca renovará contrato?

Gareca es una persona que cree mucho en la disciplina y lo ha demostrado en más de una oportunidad. No dudo que sería fácil para él rechazar a la FPF si esta situación perdura.

DATOS



- En mayo de este año, José Carlos Yrigoyen publicó Con todo, contra todos, 400 páginas con anécdotas, análisis y comentarios sobre los últimos 50 años de nuestra selección.



- Yrigoyen publicó su primer libro en 1999, llamado El Libro de las señales, dedicado a la poesía.